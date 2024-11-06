الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الإمارات تعزي مصر في ضحايا سقوط طائرة هليكوبتر

الإمارات، فيتو
الإمارات، فيتو

أعربت الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في سقوط طائرة هليكوبتر تدريبية تابعة للقوات المسلحة ما أسفر عن استشهاد ضابطين.

 الإمارات تعرب عن خالص التعازي لمصر

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية مصر العربية ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الشهيدين في هذا المصاب الأليم. 

جدير بالذكر أن عقيد غريب عبدالحافظ غريب المتحدث العسكري كشف أمس أنه “فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية يوم الثلاثاء سعت 1100 سقطت طائرة هليكوبتر بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب نتيجة عطل فني مما أسفر عن استشهاد ضابطين وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى لأسر الشهداء داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان”.

 

المتحدث العسكري يعلن سقوط طائرة هليكوبتر أثناء التدريب نتيجة عطل فني

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