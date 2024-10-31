الإمارات ترفع أسعار الوقود (تفاصيل)

أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل فى الإمارات، أسعار الوقود لشهر نوفمبر 2024 بارتفاع عن شهر أكتوبر.

أسعار الجازولين والديزل فى الإمارات

وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية جاءت الأسعار على النحو التالي:

وقود الديزل: 2.67 درهم لكل لتر

البنزين السوبر 98 بسعر 2.74 درهم لكل لتر

البنزين خصوصي 95 بسعر 2.63 درهم لكل لتر

بنزين إي بلس 91 بسعر 2.55 درهم لكل لتر

تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية

كانت مصر أعلنت عبر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين، في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية و الاستيرادية.