الأحد 03 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية يعقد لقاء افتراضيا مع أعضاء الجالية المصرية في الإمارات

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى، فيتو

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، فى لقاء افتراضي مع أعضاء من الجالية المصرية في دولة الإمارات الشقيقة، بحضور السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج والسفير شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية في الإمارات. 

جاء اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات الافتراضية التي ينظمها قطاع الهجرة بوزارة الخارجية لمواصلة التواصل الدوري مع الجاليات المصرية في الخارج، حرصا على تقديم أفضل الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج.

أكد الوزير عبد العاطي، التزام وزارة الخارجية والهجرة بتوفير الرعاية للمواطنين المصريين في الإمارات، مشيرًا إلى أن الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها تتصدر أولويات عمل الوزارة. 

واستعرض جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل القنصلي ورقمنة المعاملات القنصلية لتسهيل إنجاز المعاملات وتقليص المدة الزمنية للخدمة.

وثمن الوزير دور الجالية المصرية في الإمارات في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدًا أهمية دعم هذه الروابط على كافة الأصعدة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، مبرزًا الدور الفاعل لأبناء الجالية في سوق العمل الإماراتي.

كما تناول التنسيق القائم بين السلطات المعنية في مصر والإمارات، مشيرًا إلى انعقاد اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين بالقاهرة في سبتمبر 2024 والتي تناولت عدة ملفات وأهمها الإقامة والعمل والتعليم.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى أن وزارة الخارجية حرصت خلال انعقاد النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج على تناول أهم الموضوعات التي تشغل الجاليات المصرية مثل موضوعات الخدمات القنصلية، والتجنيد، والتنسيق بالجامعات المصرية للعائدين من الخارج، فضلا عن التنسيق مع الجهات الوطنية لتقديم بعض المزايا للمصريين بالخارج وإطلاق مجموعة من الخدمات والمبادرات مثل مبادرة سيارات المصريين بالخارج، وتخصيص الأراضي للمصريين بالخارج بمشروع بيت الوطن، واستمرار العمل بالأوعية الادخارية الدولارية للمصريين المقيمين بالخارج. 

ومن جانبه، أشار السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى أن الوزارة تضع في صدارة اهتماماتها التواصل المستمر مع المصريين بالخارج ومناقشة احتياجاتهم ودراسة المقترحات التي يقدمونها، والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية، بجانب العمل على إطلاق عدد من المبادرات والمميزات المخصصة لهم تنعكس إيجابيًا على أبناء الجاليات المصرية بالخارج وتحقق مصالحهم ومصالح الوطن أيضا.

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