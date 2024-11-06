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محافظات

429 شكوى وطلبا، حصاد خدمة المواطنين بالشرقية خلال أكتوبر

المهندس حازم الأشموني محافظ
المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

 استقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام بمحافظة الشرقية خلال شهر أكتوبر الماضي  137 شكوى و292 طلبا، بإجمالى (429) شكوى وطلبا تم حسمها كلها بنسبة  100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.

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 التواصل والتنسيق مع الوزارات والهيئات

 وثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام في رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والاستجابة للطلبات المقدمة.

 

تنوع الطلبات الواردة 

 وأكد إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن الشكاوى والطلبات التي استقبلتها الإدارة خلال شهر أكتوبر الماضى  تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى، بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين وطلبات لإستخراج معاش تكافل وكرامة وطلبات  وظائف بالقطاع الخاص فقط.

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