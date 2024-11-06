الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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إصلاح أعمدة الإنارة والتركيز على منظومة النظافة بأبو حماد شرقية

إصلاح أعمدة الإنارة
إصلاح أعمدة الإنارة في ابوحماد بالشرقية

أكد المهندس صلاح سالم  رئيس مركز ومدينة أبو حماد محافظة الشرقية  قيامه بتكثيف الجهود اليومية لحملات النظافة والتجميل بمداخل المدينة والوحدات المحلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين، فضلًا عن رفع الإشغالات المخالفة، والعمل على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

رئيس مركز أبوحماد بالشرقية يتابع انتظام العملية التعليمية

متابعة أعمال الصيانة والكشافات 

كما وجه رئيس المدينة بمتابعة أعمال صيانة الأعمدة والكشافات وتركيب لمبات ليد وتغيير الأسلاك المتهالكة وتغيير التالف من المصابيح وإزالة التوصيلات الكهربائية المخالفة وذلك بالإشتراك مع قسم الإنارة من أجل تقديم الأفضل للأهالي والمواطنين. 

المرور على أعمدة الإنارة بالقطاوية 

كما  قامت رئاسة الوحدة المحلية بالقطاوية اليوم بالمرور على أعمدة الإنارة بالوحدة للتأكد من عدم وجود نزلات وتغطية الأسلاك المكشوفة وصيانة أعمدة الكهرباء وشدد رئيس مركز أبو حماد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والجادة لمنظومة صيانة الكهرباء استعدادًا لموسم سقوط الأمطار

نظافة الوحدات المحلية والطرق

كما تم متابعته للعديد من الأعمال والتي تهدف لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوي النظافة بالمدينة والوحدات المحلية والطرق الرئيسية  وتم رفع مخلفات القمامة ورفع السافوحة  بالوردية الصباحية.

منطقة المغازي وأبو شب وبوابة السكة الحديد

 وايضا رفع كفاءة النظافة بمنطقة التحرير ومنطقة المغازي والمركزية وابوشنب بوابة السكة الحديد وثروت العقيد والحضانة والصرف الصحي وخلف مستشفى أبو حماد المركزي والمدرسة الثانوية وكوبري الساحة وسوق الأخرة والحفاينه وعمر بن عبد العزيز والممر .

رئيس مدينة أبوحماد بالشرقية يتفقد سير العملية التعليمية بالمدرسة الثانوية الفنية

رفع كافة تراكمات القمامة 

ووجه  رئيس المركز إدارة تحسين البيئة لمتابعة أعمال الورديات والتأكد من رفع كافة تراكمات القمامة بكافة الشوارع والميادين لإضفاء الشكل الحضارى والجمالى اللائق بمركز ومدينة أبو حماد حيث أشرف على العمل المهندس جلال خليفة وعصام خليل.

 

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