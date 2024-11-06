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محافظات

حريق هائل يلتهم شقة سكنية بمركز جزيرة شندويل في سوهاج

حريق بشقة في منزل
حريق بشقة في منزل بسوهاج، فيتو

شهد مركز جزيرة شندويل أحد مراكز محافظة سوهاج نشوب حريق فى شقة بمنزل تم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.


حريق بشقة في منزل مكون من ثلاثة طوابق بمركز جزيرة شندويل 

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه، مدير المباحث الجنائية، ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث مركز شرطة شندويل بنشوب حريق محدود بشقة بمنزل مكون من ثلاثة طوابق ملك “محمد ر ا ع"، 34 عامًا - عامل، مقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

وبالانتقال والفحص تبين انه لــم ينجــم عــن ذلك إصابـــات والتلفيات احتراق بعض المنقولات المنزلية. 


التحقيقات الحريق بسبب ماس كهربائي ونفي الشبهة الجنائية 

وخلال التحقيقات أفاد المالك بمضمون ما سبق وأضاف بأن سبب الحريق ماس كهربائي بالشقة ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية حيث تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

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