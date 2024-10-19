السبت 19 أكتوبر 2024
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صحة العاشر تنظم ندوة تثقيفية طبية لطلاب مدرسة الشهيد الدرديري بالشرقية

صحة العاشر،فيتو
صحة العاشر،فيتو

أكدت  الدكتورة هدى ناجي مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية أن قسم التثقيف الصحي بالإدارة الصحية قام  بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بالعاشر من رمضان ومدرسة الشهيد أحمد الدرديري لعقد ندوة تثقيفية صحية هامة تزامنًا مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان". 

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وأشارت الدكتورة مديرة الإدارة إلى قيام الدكتورة ندى شعبان رئيسة قسم التثقيف الصحى بالإدارة ومروة أحمد المثقفة الصحية بإلقاء ندوة تثقيفية للطلاب بالمدرسة تناولت العديد من الموضوعات التى قد يتعرض لها الطلاب.

 وأوضحت أن الندوة تطرقت  الحديث حول الإسعافات الأولية فى حالة الجروح، وأيضا الإسعافات الأولية في حالة الحروق بالإضافة إلى الأولية في حالة نزيف الأنف والإسعافات الأولية في حالة التعرض للعض من كلب.  

تطرقت الندوة إلى مرض السعار والحيوانات التي تنقل المرض وأعراض المرض على الإنسان والحيوان وكيفية التصرف عند هجوم الكلب، وتم تمثيلها وتم عمل دائرة نقاش مع الطالبات تناولوا خلالها التحدث عن التعريف عن النفس وعن الهوايات والترتيب بين الإخوة.

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العلاقة بين الطلاب والوالدين 

وناقشت الندوة أيضا العلاقة بين الأبناء  وبين الآباء والأمهات وهل هناك تشجيع من الآباء على الهوايات أم لا والتصرفات التي تضايق الوالدين والطلاب وكيفية العمل على تحسين العلاقة بينهم  وتم تم الاستماع إلى أهم المشاكل التي تواجههم.

 

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الدكتورة هدى ناجى مديرة الادارة الصحية بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية الادارة التعليمية بالعاشر مدرسة الشهيد احمد الدرديرى المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

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