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إضافة 15 فصلا دراسيا وإحلال كلي بمدرسة الإعدادية الجديدة بمنفلوط أسيوط

إحلال كلي للمدرسة
إحلال كلي للمدرسة الإعدادية بمنفلوط، فيتو

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار التوسع وتطوير المدارس والأبنية التعليمية تنفذ إحلال كلي بمدرسة الإعدادية الجديدة بنين بمركز منفلوط ضمن جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قطاع التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية بها تنفيذًا لرؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة. 

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وإزالة أية معوقات تواجه إحلال جزئي أو كلي أو تطوير أو إنشاء مدارس جديدة أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل لزيادة عدد الفصول وتخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب وتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلاب.

إحلال كلي بمدرسة الإعدادية الجديدة بنين بمركز منفلوط

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بأسيوط بقيادة المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام الفرع تشرف على تنفيذ إحلال كلي بمدرسة الإعدادية الجديدة بنين بمركز منفلوط حيث يتم إضافة 15 فصل دراسي وذلك لتقليل الكثافات الطلابية في الفصول في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري. 

 

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وأشار محافظ أسيوط إلى قرب نهو الأعمال النهائية لهذا الشأن طبقًا للجدول الزمني المحدد حيث تمت متابعة مراحل التنفيذ للاطمئنان على سير العمل وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة لتقديم أفضل وأحدث الوسائل والطرق التعليمية.

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