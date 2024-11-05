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محافظات

محافظة أسيوط تشن حملة لإزالة الخيام والتشوينات أعلى المحلات منعًا للحرائق

إزالة الخيام من أعلى
إزالة الخيام من أعلى المحلات بأسيوط، فيتو

 وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بتكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين وأرصفة المشاة التي تتسبب في اختناقات مرورية وتعوق حركة المارة بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة، موجهًا رؤساء المراكز بتكثيف الحملات وإزالة الخيام والتشوينات من أعلى المحلات التي يتم استخدامها كمظلات ويمكن أن تتسبب في الحرائق. 

 

 وأكد محافظ أسيوط على إهتمامه بالمتابعة الميدانية للإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشوارع وتحقيق السيولة المرورية، لافتًا إلى أن المحافظة ستتعامل بكل بحزم مع أي مخالف يتسبب بإهماله في إتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحدوث أي أضرار للمواطنين.

إزالة كافة الخيام والتندات والتشوينات التي تستخدمها المحلات التجارية كمظلات

 وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بقيادة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز شنت حملة مكبرة بمشاركة طلعت بدوي نائب رئيس المركز ومؤمن جابر مدير الإشغالات ومسئولي الإشغالات والحملة الميكانيكية استهدفت شارع الحرية بنطاق مدينة أسيوط وتمكنت من إزالة كافة الخيام والتندات والتشوينات التي تستخدمها المحلات التجارية كمظلات بطريقة عشوائية وتتسبب في كثير من الحرائق كما تم رفع كافة الإشغالات والتشوينات مع على الأرصفة ونهر الطريق لافتًا إلى إستمرار تلك الحملات يوميًا لضبط الشوارع والالتزام بحرم الطريق العام وتسهيل الحركة المرورية وتوعية المواطنين بدورهم في ضبط الشارع.

 وأكد على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كشرطة المرافق ومسؤولي الإشغالات وإدارة المتابعة لمواجهة كافة صور الإشغالات التي تعطل حركة السير بالشوارع في مختلف المراكز والمدن والأحياء علاوة على المرور اليومي علي كافة الشوارع لمنع تعدي أصحاب المحال التجارية علي أرصفة الماره والتنبيه عليهم بالإلتزام بالمساحات المخصصة لهم مع ضرورة تطبيق كافة الإجراءات التأمينية ضد أخطار الحريق التي ينص عليها القانون لتأمين المنشآت التجارية والتأكيد على إزالة جميع التشوينات المخالفة ووصلات الكهرباء المخالفة أعلى المحلات التي تتسبب في الحرائق.

محافظ أسيوط يوجه باستمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات

انطلاق حملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة بشوارع أبوتيج أسيوط

 

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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