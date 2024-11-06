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بدء أعمال توصيل الغاز الطبيعي لقرية نزالي جانوب بالقوصية أسيوط

توصيل الغاز الطبيعي
توصيل الغاز الطبيعي بقرى أسيوط، فيتو

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن استمرار أعمال توصيل الغاز الطبيعي بقرية نزالي جانوب التابعة لمركز القوصية طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا لافتًا إلى أن العمل يجري على قدم وساق لتوصيل الغاز الطبيعي بالمراكز والقرى المقرر توصيل الغاز الطبيعي إليها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن (شركات الغاز الطبيعي والمحافظة والوحدات المحلية والقروية)، وغيرها مؤكدًا على إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوصيل الخدمات المختلفة للمواطنين وذلك وفقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

عمل الوصلة الرئيسية لتوصيل الغاز الطبيعي إلى قرية نزالي جانوب

 

وأضاف محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز تتابع أعمال الحفر لعمل الوصلة الرئيسية لتوصيل الغاز الطبيعي إلى قرية نزالي جانوب حيث تعتبر تلك الأعمال الجارية نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية على أن يتم توصيل الغاز الطبيعي لباقي القرى المنتهي بها خدمة الصرف الصحي تباعًا وفقًا للخطة المقررة. 

 

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ولفت محافظ أسيوط إلى تسوية وتمهيد الشوارع ورفع الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر عقب الإنتهاء من توصيل الغاز الطبيعي مضيفًا إننا نولي اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع الهام وتقديمه كافة سبل الدعم والتسهيلات الممكنة وتذليله لكافة العقبات التي قد تواجه التنفيذ واستكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المختلفة فضلًا عن أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية.

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