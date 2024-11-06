الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

مرشحة حزب الخضر الأمريكي: العرب سبب رئيسي في خسارة كامالا هاريس

كامالا هاريس، فيتو
كامالا هاريس، فيتو

فوز ترامب، قالت مرشحة حزب الخضر في انتخابات الرئاسة الأمريكية جيل ستاين إن موقف نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، من الأوضاع في غزة كان سببا رئيسيا في خسارتها للانتخابات أمام دونالد ترامب.

 مواقف هاريس كانت ضعيفة

وأضافت، في تصريحات صحفية، أن مواقف هاريس كانت ضعيفة إلى الحد الذي يمكن وصفه بدعم الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي، موضحة أن كتلة تصويتية كبيرة في ميتشجان كانت للعرب، وهي ولاية متأرجحة، حيث استبعدوا هاريس.

وكانت ستاين قد حققت 247 ألف صوت خلال الانتخابات الرئاسية التي تشهدها الولايات المتحدة.

وأعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

وكان فاز المرشح الجمهورى دونالد ترامب فى سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى ولاية ويسكونسون (10 أصوات) لـ تضاف إلى 270 صوتا كان ترامب قد حققها مسبقا فى سباق الرئاسة المحموم.

وتمكن ترامب من حسم السباق فى 7 ولايات متأرجحة ليعظم من فرص فوزه بسباق الانتخابات الأمريكية أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، التى لم تتخطى 234 صوتا بعد فوزها فى ولاية مينيسوتا (10 أصوات).

فوز ترامب فى ولاية ألاسكا

و حصل ترامب على 270 صوتا فى مجمع الانتخابات الأمريكى بعد فوزه فى ولاية ألاسكا (3 أصوات)، وولاية بنسلفانيا (19 صوت) ليحصد 22 صوتا أضيفوا إلى 248 صوتا حصيلة الولايات التى فاز بها مسبقا فى سباق الرئاسة.

وسيطر ترامب على زمام السباق بعد تمكنه من نيل الفوز فى أغلبية الولايات المتأرجحة، حيث فاز فى 6 ولايات من الـ10 ولايات المتأرجحين- قبيل فوزه الأخير بولاية ويسكونسون- ليحقق ريادة فى المجمع الانتخابى والتصويت الشعبى.

ارتفعت أصوات المرشح الجمهورى دونالد ترامب لتصل إلى 248 صوتا فى المجمع الانتخابى بعد فوزه بولايات، يوتا (6 أصوات)، جورجيا (16 صوتا)، وأيداهو (4 أصوات)، بينما حصلت منافسته كامالا هاريس على 201 صوت بعد تفوقها فى ولايات واشنطن (12 صوتا)، وكاليفورنيا (54 صوتا)، وأوريجن (8 أصوات).

وكان ترامب قد حصد 222 صوتا فى المجمع الانتخابى، بعد فوزه فى 5 ولايات هى: نورث كارولينا (16 صوتا)، يوتا (6 أصوات)، أوهايو (17 صوتا)، كانساس (6 أصوات)، مونتانا (4 أصوات)، فى حين حصلت منافسته كامالا هاريس على 105 أصوات.

حسم المرشح الجمهورى السباق فى خمس ولايات متأرجحة

وتمكن من خطف الأصوات في ولايات ميسيسبي (6 أصوات) ونورث داكوتا (3 أصوات) وساوث داكوتا (3 أصوات) ووايومينج (3 أصوات) وتكساس (40 صوتا) ونبراسكا (5 أصوات) ولويزيانا (8 أصوات).

كما فاز ترامب بولايات ميسوري (10 أصوات)، وألاباما (9 أصوات)، وأوكلاهوما (7 أصوات)، وتينيسي (11 صوتا)، فلوريدا (30 صوتا) واركنساس (6 أصوات)، وويست فيرجينيا (4 أصوات) وساوث كارولينا (9 أصوات)، وإنديانا (11 صوتا)، وكنتاكى (8 أصوات).

وحسم المرشح الجمهورى السباق فى خمس ولايات متأرجحة، هى: تكساس (40 صوتا)، أوهايو (17 صوتا)، فلوريدا (30 صوتا)، جورجيا (16 صوتا)، ونورث كارولينا (16 صوتا)، ليقترب من حسم السباق الرئاسى إلى البيت الأبيض.

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