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رفع كفاءة الطرق والإنارة بالزقازيق

رفع كفاءة الطرق
رفع كفاءة الطرق والصيانة المستمرة للمعدات بالزقازيق

واصل المحاسب شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية  متابعتة لمختلف الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بأفضل السبل والارتقاء بمستوي النظافة بالمدينة والوحدات والقرى التابعة لها  بمتابعة كفاءة الطرق المؤدية من وإلى المدينة حيث تتابع أعمال النظافه ورفع كافة المخلفات 

رئيس مدينة الزقازيق يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي

رفع المخلفات بمحيط شارع الزراعة وحتى ركن علاء الدين 

تمت أعمال النظافة العامه ورفع كافة المخلفات بمحيط شارع الزراعة والمشتل ثم المصطبة وبعد ذلك أول طريق  إلي قرية العصلوجى ثم إلي الصندوقين قبل مزلقان العصلوجى ومنطقة مستودع العصلوجى  ورجب أيوب و  موقف طنطا  وركن علاء الدين وامتداد طريق وشارع موقف المنصوره بالاضافة الى أمتداد ترعة القنايات وبعد ذلك محيط محول فؤاد أباظة

كما كلف رئيس مركز ومدينة الزقازيق نائب رئيس المركز بمتابعة أعمال  الوردية المسائية والتأكد من رفع كافة تراكمات القمامة بكافة نقاط التجمع ,ومتابعة أعمال الحملة الميكانيكية والتأكد من خروج كافة المعدات اللازمة لتكثيف ورفع كفائة الطرق العامة ومداخل المدينة ,ومازالت الأعمال مستمرة على مدار الساعة بمحاور المدينة المختلف للمحافظة على المظهر الجمالي والحضاري لمداخل مركز ومدينة الزقازيق

 

رفع كفاءة الاعمدة ودهانها وتركيب الكشافات الليد

وتابع  رئيس مركز ومدينة الزقازيق جهود رجال قسم الانارة برئاسة المركز والمهندس عبد الجواد حيث يتم  أستكمال اعمال الصيانة الشاملة لرفع كفائة أعمدة الإنارة وطلائها وتركيب كشافات ليد جديدة ومراجعة نزلات اعمدة الانارة بمحيط منطقة أبو الاخضر والشبانات على امتداد الطريق ومنطقة الغشام وذلك للمحافظة علي تحقيق الامان للمواطنين والمظهر الجمالي والحضاري لمداخل المدينة.

استمرار اعمال الصيانة اليومية لاعمدة الانارة 

كما شدد رئيس مركز ومدينة الزقازيق على استمرارية اعمال الصيانة اليومية ومراجعة كافة اعمدة الانارة ومراجعة كافةالنزلات وتغييرالوصلات المتهالكة وعمل الصيانة اللازمة لانارة الكشافات.وذلك حفاظًا على الوجة الجمالي والحضاري لمداخل مدينة الزقازيقِ

 

 

 

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