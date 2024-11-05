تكريم 180 طالبا من حفظة القرآن الكريم في الدقهلية (صور)

شهدت محافظة الدقهلية تكريم 180 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم بالجمعيات الشرعية.

جاء ذلك في احتفالية اليوم بحضور الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس إسماعيل بدر المشرف العام علي ذوي الهمم والجمعيات الشرعية، المهندس عفت رجب داود المشرف العام على الجمعيات الشرعية بالدقهلية.

تم تكريم 180 طالبا من حفظة القرآن الكريم بجميع المكاتب، وعلى هامش الاحتفالية تم تكريم عدد من الجمعيات النشطة والرائدة بالمنصورة.

حيث شمل الحفل على عدد من الفقرات بدأت بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم وعدد من الابتهالات بصوت،ثم تحدث المنسق العام للجمعيات الشرعية بالدقهلية والذي رحب بالمنصة ورؤساء الجمعيات الشريكة وأولياء أمورهم الطلاب وقدم لهم الشكر والتقدير على اهتمامهم بتحفيظ أولادهم القرآن الكريم من الصغر وحثهم علي مواصلة النجاح والتفوق وتحقيق المأمول، كما ثمّن جهود القائمين على العملية التعليمية لدورهم الملموس، وأثنى على دور الجمعيات الأهلية النّشِطة في دعم التنمية على أرض المحافظة، وعلى رأسها الجمعية الشرعية الرائدة على مختلف الأصعدة.

وتحدث الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن بالدقهلية وفى بداية كلمتها، رحبت بالحضور،

والطلاب المكرمين، واعربت عن سعادتها بتفوقهم ونبوغهم.

وأضافت أن الشباب هم صناع الحياة وعلى أيديهم يتحقق عز الأمم، وثمنت جهود الجمعية الشرعية وحفلها المتميز.

تحدث الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والذي قال إن نعم الله علينا كثيرة، فأكرم الله علينا اليوم لنكرم المتفوقين في حفظ القرآن فلهو أمر يجعلنا أن نتوجه من أعماقنا بحمد الله وشكره، وفضله وامتنانه علينا والذي وجه كلمة لأبنائه الطلاب وقال نعتز بكم أسعدتم وطنكم وأمهاتكم، ورفعتم لواء وطنكم بأنوار قرآنكم.



وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم الطلاب والجمعيات الرائدة