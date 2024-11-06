انتهى اللقاء وبقيت الظاهرة، كيف أذل رونالدو الجديد مانشستر سيتي بدوري الأبطال (فيديو)

دوري أبطال أوروبا، حقق سبورتنج لشبونة فوزًا كاسحًا على حساب ضيفه مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب خوسيه الفالادي في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن مواجهات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتألق فيكتور جيوكيريس، نجم سبورتنج لشبونة، في مواجهة مانشستر سيتي، حيث سجل الهدف الأول مع الدقيقة 37 ليتعادل لفريقه البرتغالي.

فيكتور غيوكيرس يمنح التعادل لسبورتينغ ⚽️



برأيك، من يتحمل مسؤولية الهدف؟ ✍️#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/CpgcD8WbQU November 5, 2024

وعاد جيوكيريس، والذي يطلق عليه "رونالدو الجديد" في الدقيقة 48 لتسجيل الهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء.

وأكمل اللاعب السويدي الهاتريك بتسجيل الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 81 من ضربة جزاء.

ماذا يحدث مع مانشستر سيتي ؟!!! 😯



سبورتينغ يسجل الهدف الثالث في شباك إيدرسون من علامة الجزاء 🥅#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/xo103lCu0y — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 5, 2024

وبزغ اسم جيوكيريس بقوة، مؤخرًا، وأصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية التي تسعى للتعاقد معه وأبرزها مانشستر يونايتد، الذي تولى مدربه الحالي أموريم مسؤولية قيادته خلفًا لتين هاج.

سبورتينغ يسجل الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني 😮🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/ruKstZqxdO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 5, 2024

كما أشارت صحيفة "سبورت" نقلًا عن صحيفة "أبولا" البرتغالية، إلى أن نادي برشلونة يريد التعاقد مع جيوكيريس، الصيف المقبل.

وأكدت أن ديكو سيتخذ خطوة لإيجاد طريقة للتوقيع مع المهاجم السويدي، وأن نادي سبورتنج لا يفكر ببيع لاعبه إلا في حال وصول عرض بقيمة 100 مليون يورو.

وتمكن جيوكيريس من تسجيل 65 هدفًا في 67 مباراة خاضها مع فريقه البرتغالي بجميع المسابقات، وتمكن من صناعة 19 هدفًا في الموسمين الماضيين.