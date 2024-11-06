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رياضة

انتهى اللقاء وبقيت الظاهرة، كيف أذل رونالدو الجديد مانشستر سيتي بدوري الأبطال (فيديو)

فيكتور جيوكيريس،
فيكتور جيوكيريس، فيتو

دوري أبطال أوروبا، حقق سبورتنج لشبونة فوزًا كاسحًا على حساب ضيفه مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب خوسيه الفالادي في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن مواجهات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتألق فيكتور جيوكيريس، نجم سبورتنج لشبونة، في مواجهة مانشستر سيتي، حيث سجل الهدف الأول مع الدقيقة 37 ليتعادل لفريقه البرتغالي.

وعاد جيوكيريس، والذي يطلق عليه "رونالدو الجديد" في الدقيقة 48 لتسجيل الهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء.

وأكمل اللاعب السويدي الهاتريك بتسجيل الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 81 من ضربة جزاء.

وبزغ اسم جيوكيريس بقوة، مؤخرًا، وأصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية التي تسعى للتعاقد معه وأبرزها مانشستر يونايتد، الذي تولى مدربه الحالي أموريم مسؤولية قيادته خلفًا لتين هاج.

كما أشارت صحيفة "سبورت" نقلًا عن صحيفة "أبولا" البرتغالية، إلى أن نادي برشلونة يريد التعاقد مع جيوكيريس، الصيف المقبل.

وأكدت أن ديكو سيتخذ خطوة لإيجاد طريقة للتوقيع مع المهاجم السويدي، وأن نادي سبورتنج لا يفكر ببيع لاعبه إلا في حال وصول عرض بقيمة 100 مليون يورو.

وتمكن جيوكيريس من تسجيل 65 هدفًا في 67 مباراة خاضها مع فريقه البرتغالي بجميع المسابقات، وتمكن من صناعة 19 هدفًا في الموسمين الماضيين.

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