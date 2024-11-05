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سبورتنج لشبونة يكتسح مان سيتي 4-1 في دوري أبطال أوروبا

سبورتنج لشبونة البرتغالي،
سبورتنج لشبونة البرتغالي، فيتو

دوري أبطال أوروبا، حقق سبورتنج لشبونة فوزًا كاسحًا على حساب ضيفه مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب خوسيه الفالادي في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن مواجهات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول عن طريق فيل فودين في الدقيقة 5

فيما سجل رباعية سبورتنج لشبونة كل من فيكتور جيوكيرس “هاتريك” في الدقائق 38 و48 و80، وماكس أراخو في الدقيقة 46.

 

تشكيل مانشستر سيتي ضد سبورتنج

إيدرسون، لويس، سيمبسون، أكانجي، جفترديول، كوفاسيتش، بيرناردو، سافينيو، فودين، نونيز، هالاند.

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القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وسبورتينج لشبونة 

تذاع مباراة مانشستر سيتي وسبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 3.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًّا المركز الثالث في جدول دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن سبورتينج لشبونة صاحب المركز الثامن.

 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

سبورتنج لشبونة، فيتو
سبورتنج لشبونة، فيتو

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

 

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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دوري ابطال اوروبا سبورتنج لشبونة مانشستر سيتي ملعب خوسيه الفالادي فيكتور جيوكيرس فيل فودين

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