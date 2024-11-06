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رياضة

9 تسديدات على المرمى، ميلان يذكر ريال مدريد برقم سلبي

ريال مدريد وميلان
ريال مدريد وميلان

دوري أبطال أوروبا، تلقى ريال مدريد، خسارة ثقيلة ضد ميلان 3-1، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمرحلة الدوري، بدوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ريال مدريد استقبل 9 تسديدات على المرمى في هذه المباراة ضد ميلان. 

وهذا أكبر عدد تسديدات يصوب ضد ريال مدريد في أي مباراة على أرضه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا منذ موسم 2003/2004 على الأقل.

 

ميلان يفوز على ريال مدريد 

 وحقق فريق ميلان الإيطالي مفاجاة كبيرة بفوزه العريض على مضيفه ريال مدريد في عقر داره (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة مدريد.


وسجل لميلان مالك ثياو، ألفارو موراتا، وتيجاني رينديرز في الدقائق (12، 39، و73).

بينما سجل هدف ريال مدريد الوحيد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد عند 6 نقاط في المركز ال17، بينما رفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط في المركز ال18.

 

وجاءت هذه الهزيمة بعد ثلاثة أيام فقط من سقوط ريال مدريد في عقر داره أيضًا أمام غريمه التقليدي برشلونة (0-4) في "الكلاسيكو"، الذي جمعهما مساء السبت الماضي، في قمة مباريات الجولة 11 للدوري الإسباني.

ملخص مباراة ريال مدريد وميلان بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

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