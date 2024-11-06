دوري أبطال أوروبا، ميلان يضرب ريال مدريد بثلاثية في السانتياجو برنابيو (صور)

دوري أبطال أوروبا، فاز فريق ميلان على نظيره ريال مدريد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرينجي ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مرحلة الدوري، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف ميلان الأول عن طريق اللاعب مالك ثياو في الدقيقة 12، فيما تعادل لريال مدريد الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، وعاد ميلان للتقدم مرة أخرى بهدف من أقدام اللاعب الإسباني الفارو موراتا في الدقيقة 39، فيما سجل هدف ميلان الثالث اللاعب تيجاني ريينديرس في الدقيقة 72.

تشكيل ميلان أمام ريال مدريد

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: إيمرسون - فيكايو توموري - مالك ثياو - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: فوفانا - تياني رايندرز - موسى.

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - رافائيل لياو - ألفارو موراتا.

تشكيل ريال مدريد أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، مودريتش.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، مبابي.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد ريال مدريد عند 6 نقاط، وارتفع رصيد ميلان إلى 6 نقاط أيضًا.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.