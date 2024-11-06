نتائج أولية لأصوات المجمع الانتخابي، ترامب 232 وهاريس 216

الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أفرزت النتائج الأولية لأصوات المجمع الانتخابي حصد المرشح الجمهوري دونالد ترامب على 232 صوتا مقابل 216 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، مع إغلاق صناديق الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكي، أن الجمهوريين تجاوزوا حاجز الأغلبية في مجلس الشيوخ وفازوا بمقعدهم الـ50 في المجلس بفوز بيرني مورينو في أوهايو.

وكانت النتائج الأولية لانتخابات الكونجرس، التي تجري بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أظهرت تقدم الجمهوريين في هذه الانتخابات على مستوى مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

تشكل الولايات المتأرجحة فرس الرهان في الانتخابات الأمريكية التي يتنافس فيها الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس.

وبحسب نتائج أولوية يتقدم المرشح الجمهوري ترامب في 4 ولايات من أصل 6 بدأ فيها الفرز فيما تتبقى ولاية واحدة هي نيفادا لم يبدأ فيها الفرز.



ويتقدم ترامب كارولاينا الشمالية، جورجيا، بنسلفانيا ويسكنسن، فيما تحافظ هاريس على حظوظها في ميشيغان أريزونا.

ومع تقدم فرز الأصوات حسم ترامب كارولاينا الشمالية، وعكس نتيجة ميشيغان لصالحه بعد فرز 40% من الأصوات في الولاية.

ويتكون المجمع الانتخابي من 538 ناخبا، ويحتاج المرشح إلى دعم أغلبية 270 منهم للفوز بالانتخابات الرئاسية.

وإذا ما استمر تقدم ترامب في الولايات الأربعة يحسم المرشح الجمهور الانتخابات لصالحه حتى بفرض فوز هاريس في نيفادا.