الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتائج أولية لأصوات المجمع الانتخابي، ترامب 232 وهاريس 216

ترامب وهاريس، فيتو
ترامب وهاريس، فيتو

الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أفرزت النتائج الأولية لأصوات المجمع الانتخابي حصد المرشح الجمهوري دونالد ترامب على  232 صوتا مقابل 216  لمنافسته الديمقراطية  كامالا هاريس، مع إغلاق صناديق الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكي، أن الجمهوريين تجاوزوا حاجز الأغلبية في مجلس الشيوخ وفازوا بمقعدهم الـ50 في المجلس بفوز بيرني مورينو في أوهايو.

وكانت النتائج الأولية لانتخابات الكونجرس، التي تجري بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أظهرت تقدم الجمهوريين في هذه الانتخابات على مستوى مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

تشكل الولايات المتأرجحة فرس الرهان في الانتخابات الأمريكية التي يتنافس فيها الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس.

وبحسب نتائج أولوية يتقدم المرشح الجمهوري ترامب في 4 ولايات من أصل 6 بدأ فيها الفرز فيما تتبقى ولاية واحدة هي نيفادا لم يبدأ فيها الفرز.


ويتقدم ترامب كارولاينا الشمالية، جورجيا، بنسلفانيا ويسكنسن، فيما تحافظ هاريس على حظوظها في ميشيغان أريزونا.

ومع تقدم فرز الأصوات حسم ترامب كارولاينا الشمالية، وعكس نتيجة ميشيغان  لصالحه بعد فرز 40% من الأصوات في الولاية.

ويتكون المجمع الانتخابي من 538 ناخبا، ويحتاج المرشح إلى دعم أغلبية 270 منهم للفوز بالانتخابات الرئاسية.

وإذا ما استمر تقدم ترامب في الولايات الأربعة يحسم المرشح الجمهور الانتخابات لصالحه حتى بفرض فوز هاريس في نيفادا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب المرشح الجمهوري كامالا هاريس الجمهوريين

مواد متعلقة

نتائج أولية لأصوات المجمع الانتخابي، ترامب 230 وهاريس 205

واقترب الحسم، ترامب يحصد 212 صوتا بالمجمع الانتخابي و113 لهاريس

نتائج أولية: تقدم ترامب في جورجيا بنسبة 51% بعد فرز 90% من الأصوات

نتائج أولية: ترامب يحصد 177 صوتا بالمجمع الانتخابي مقابل 99 لمنافسته هاريس

الأكثر قراءة

مع اقتراب ترامب من الفوز، القلق يسيطر على حملة هاريس، ماذا قالت؟

نتائج أولية لأصوات المجمع الانتخابي، ترامب 232 وهاريس 216

ترامب يتوجه إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا لإلقاء كلمة أمام مؤيديه

"رونالدو الجديد" أشعلها، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مواجهات اليوم

"نكسة" هاريس، ترامب يفوز بأول ولاية متأرجحة في الانتخابات الأمريكية

كاميرا الهاتف فضحتها، موقف محرج كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

بصورة مثيرة، محمد صلاح يحتفل برباعية باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

تراجع سعر النفط بعد قفزة الدولار بسبب نتائج الانتخابات الأمريكية

منوعات

المزيد

اكتشاف الثقب الأسود "الأكثر شراهة" على الإطلاق

شقيقة جورجينا تفجر مفاجآت حول زوجة رونالدو وتكشف قصة الشقة الفاخرة والصناديق (صور)

كاميرا الهاتف فضحتها، موقف محرج كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

سر "حج" آلاف الأمريكيين إلى قبر سوزان أنتوني في الانتخابات الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 5/11/2024

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 6-11-2024

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادة الشرقية للدخان، أسعار السجائر الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads