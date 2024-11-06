نتائج أولية لأصوات المجمع الانتخابي، ترامب 230 وهاريس 205

الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أفرزت النتائج الأولية لأصوات المجمع الانتخابي حصد المرشح الجمهوري دونالد ترامب على 230 صوتًا مقابل 205 لهاريس لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، مع إغلاق صناديق الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكي، أن الجمهوريين تجاوزوا حاجز الأغلبية في مجلس الشيوخ وفازوا بمقعدهم الـ50 في المجلس بفوز بيرني مورينو في أوهايو.

وكانت النتائج الأولية لانتخابات الكونجرس، التي تجري بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أظهرت تقدم الجمهوريين في هذه الانتخابات على مستوى مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وبعد ساعة ونصف الساعة من إغلاق مراكز الاقتراع في أولى الولايات يتقدم الجمهوريون بـ 39 مقعدًا، مقابل 29 للديمقراطيين.

أما في مجلس النواب فيتقدم الجمهوريون بشكل واضح، بعد ضمان 20 مقعدًا، مقابل 4 فقط للديمقراطيين.



ويضم مجلس النواب 435 مقعدًا، فيما يضم مجلس الشيوخ 100 مقعد.