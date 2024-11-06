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خارج الحدود

نتائج أولية: تقدم ترامب في جورجيا بنسبة 51% بعد فرز 90% من الأصوات

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 أظهرت نتائج أولية عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقدم ترامب في جورجيا بنسبة 51% بعد فرز 90% من الأصوات.

 كما أظهرت نتائج أولية: عن تقدم ترامب في 6 ولايات متأرجحة من أصل 7.


من المعروف أن 7 ولايات متأرجحة ستحدد النتائج النهائية وهي: أريزونا ونيفادا وميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا.

تتنافس الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب في السباق إلى البيت الأبيض، مع إغلاق صناديق الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.. وبحسب النتائج الأولية للأصوات بالمجمع الانتخابي حتى الآن، فإن ترامب حصل حتى الآن على 211، فيما حصلت هاريس على 117 حتى اللحظة.


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نتائج أولية الانتخابات الرئاسية الأمريكية ترامب جورجيا ولايات متأرجحة كامالا هاريس

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