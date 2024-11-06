وسائل إعلام: ترامب يحصد حتى الآن 205 من أصوات المجمع الانتخابي وهاريس 117

الانتخابات الأمريكية 2024، ذكرت وسائل إعلام، أن ترامب حصد حتى الآن 205 من أصوات المجمع الانتخابي عقب فوزه بـ19 ولاية بينما حصلت هاريس على 117 صوتًا.



من المعروف أن 7 ولايات متأرجحة ستحدد النتائج النهائية وهي: أريزونا ونيفادا وميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا

تتنافس الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب في السباق إلى البيت الأبيض، مع إغلاق صناديق الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وبحسب النتائج الأولية للأصوات بالمجمع الانتخابي حتى الآن، فإن ترامب حصل حتى الآن على 205، فيما حصلت هاريس على 117 حتى اللحظة.

تحظى الانتخابات الأمريكية بنظام فريد من نوعه، لا يعتمد على نتائج الاقتراع المباشر، بل تكون فيه الكلمة الأخيرة للمجمع الانتخابي لاختيار المرشح الفائز.

فوفق القوانين الأمريكية، يفوز بالانتخابات الرئاسية المرشح الذي يحصل على 270 صوتًا أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتًا.



لا سيما أن لكل ولاية عدد من الأصوات يتناسب مع عدد سكانها يعكس عدد ممثليها في مجلسي الكونجرس: الشيوخ بعضوين لكل ولاية، والنواب بعدد نواب يعكس عدد سكان الولاية.

ما النظام الخفي الذي يحسم السباق بين ترامب وهاريس؟

فلولاية كاليفورنيا مثلًا 52 عضوًا وايومنج، وعضو واحد في المجلس.

لكن ماذا لو انتهت الانتخابات بالتعادل بـ 269 صوتا لكلا المرشحين في المجمع الانتخابي، ما يعني أن كليهما لم يحصل على ما يكفي من الأصوات الانتخابية ليصبح رئيسًا.



فإذا انتهت انتخابات هذا العام بهذه النتيجة، يتضمن الدستور الأمريكي خطة لحسمها.

إذ يشير الخبراء القانونيون إلى المادة الثانية من الدستور، وكذلك إلى التعديل الـ12 في كيفية مواجهة هذا الموقف.

حيث تنتقل الانتخابات الرئاسية إذا حصل تعادل إلى مجلس النواب، الذي يتعين على أعضائه المنتخبين حديثا أداء اليمين الدستورية ثم التصويت على من سيصبح رئيسًا.



وهنا تحصل كل ولاية على صوت واحد، بغض النظر عن حجم وعدد ممثليها، ويكون عليهم التصويت إما لترامب أو هاريس.

كما ينص الدستور على الحاجة للحصول على أغلبية وفود مجلس النواب، بمعنى 26 وفدًا في المجلس (50 ولاية + واشنطن العاصمة).

كذلك، وفي حال التعادل ينتقل اختيار نائب الرئيس لمجلس الشيوخ، وهنا يحصل كل عضو في المجلس على صوت، بدلا من صوت واحد لكل ولاية كما هي الحال في مجلس النواب، والمرشح الذي يحصل على 51 صوتا يصبح نائب الرئيس.

ولأن هذه أصوات منفصلة، فمن الممكن أن ينتهي الأمر بالرئيس ونائب الرئيس إلى أن يكونا من أحزاب سياسية مختلفة.

يذكر أن التعادل لم يحدث في التاريخ الأمريكي، إلا مرة واحدة عام 1800، ثم انتخب "الجمهوري- الديمقراطي" توماس جيفرسون ثالث رئيس للبلاد بعد فوزه على الرئيس السابق جون آدامز.