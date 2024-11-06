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خارج الحدود

حملة هاريس تستعد لـ"جحيم قانوني" بعد إعلان نتائج الانتخابات

هاريس، فيتو
هاريس، فيتو

الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، أفاد أحد مستشاري مقر المرشح الديمقراطي، بأن مسؤولي حملة كامالا هاريس يعتقدون أن إعلان الفائز في السباق الرئاسي قد يستغرق عدة أيام، لكنهم يستعدون لاحتمال استمرار التداعيات القانونية لأسابيع، بغض النظر عن النتيجة.


وقال المستشار لوسائل إعلام أمريكية: "سيكون هذا شهرًا من الجحيم القانوني".

وفقًا لأحد كبار الماليين المشاركين في المكالمات، حذر فريق هاريس المانحين من توقع رفع دعوى قضائية في غضون أربعة إلى ستة أسابيع، وخلال هذه الفترة "الجميع سوف يقاضي الجميع".


وقال مانح رئيسي آخر لوسائل إعلام أمريكية إن الحملة تفترض الحاجة إلى الحفاظ على رأس المال أو جمع المزيد لتغطية الفواتير القانونية الكبيرة المصاحبة لهذه الحماية.


وأوضحت المحامية الخارجية لحملة هاريس، دانا ريموس، إن لديهم محامين يعملون في جميع أنحاء البلاد للطعن في نتائج عمليات الفرز وإعادة الفرز وعمليات التدقيق.

 

سر الرقم 270 في حسم الانتخابات الأمريكية

أظهرت نتائج أولية عن انتخابات الرئاسة الأمريكية عن حصد دونالد ترامب  177 صوتًا بالمجمع الانتخابي مقابل 99 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس حتى الآن.

وتتجه أنظار العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية مترقبين نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث توجه ملايين الأمريكيين  لمراكز الاقتراع للاختيار بين مرشحين يقفان على طرفي نقيض، الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس، لكن ما السيناريو المحتمل وإن كان ضئيلًا في حال تعادل المرشحين بالأصوات بعد الاقتراع.

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