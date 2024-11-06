وفاء عامر تتعاقد على مسلسل سيد الناس لرمضان 2025

تعاقدت الفنانة وفاء عامر على المشاركة في بطولة مسلسل سيد الناس مع الفنان عمرو سعد، ومن المقرر أن تلعب وفاء عامر أحد الشخصيات الأساسية للعمل، وكانت فيتو أول من نشر خبر ترشيحها للمشاركة في العمل خلال شهر أكتوبر الماضي.

مسلسل سيد الناس لعمرو سعد

مسلسل سيد الناس، مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولة العمل كل من: عمرو سعد، إيمان العاصي، خالد الصاوي، إلهام شاهين، عماد زيادة، أحمد فهيم، أحمد رزق، طارق النهري، رضا إدريس، ريم سامي، ومنة فضالي، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، ومن المقرر بدء تصويره الشهر المقبل، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.



ويبدأ الفنان عمرو سعد تصوير أولى مشاهده في مسلسله الجديد سيد الناس مطلع نوفمبر المقبل، ويقوم المخرج محمد سامي بمعاينة أماكن التصوير حاليًا، حيث سيتم التصوير بأحد الديكورات الشعبية للعمل.



ويشارك الفنان عمرو سعد حاليًا في فيلم الغربان ويجسد شخصية إمام بلزاك، وتشاركه في بطولة الفيلم مي عمر، وتجسد شخصية أهارا قائدة جيوش الغربان.