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ترامب يحصد 101 صوت بالمجمع الانتخابي وبنسلفانيا وميشيجان مفاجأة هاريس

ترامب وكامالا هاريس،
ترامب وكامالا هاريس، فيتو

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024،  بولاية أركنسا ليحصل على 101 صوت في المجمع الانتخابي.

 

أصوات كامالا هاريس

وفازت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس  بولاية نيو جيرسي وولاية ميريلاند وولاية إلينوي لتحصل على 71 صوتًا في المجمع الانتخابي.

 

تقدم هاريس على ترامب في بنسلفانيا وميشيجان

وكشفت النتائج الأولية، عن تقدم كامالا هاريس على ترامب في ولايتي ميشيجان وبنسلفانيا.

 

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ترامب هاريس بنسلفانيا ميشيجان الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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