ترامب يحصد 95 صوتا بالمجمع الانتخابي مقابل 35 لهاريس حتى الآن

الانتخابات الأمريكية 2024، حصد دونالد ترامب المرشح الجمهوري، وفقًا للنتائج الأولية، 95 صوتًا بالمجمع الانتخابي مقابل 35 صوتًا لكامالا هاريس المرشحة الديمقراطية، حتى الآن.

تفوق ترامب على هاريس

وفاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب وفقا للنتائج الأولية، في ولايات ميسيسيبي وتينيسي وألاباما وفلوريدا، فيما فازت هاريس في إيلينوي ورود آيلاند وكونتيكت.

فوز ترامب بولاية فلوريدا

وأضاف دونالد ترامب 30 صوتًا بالمجمع الانتخابي بعد فوزه بولاية فلوريدا، ويتقدم ترامب في جورجيا بنسبة 62% بعد فرز 25 % من الأصوات.

وفاز المرشح الجمهوري دونالد ترمب بولايتي إنديانا وكنتاكي وحصل على 19 صوتًا في المجمع الانتخابي، بينما فازت كامالا هاريس بفيرمونت وحصلت على 3 أصوات.