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خارج الحدود

ترامب لأنصاره: نحرز تقدما جيدا وابقوا في الطوابير ولا تسمحوا لأحد بإبعادكم (فيديو)

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، إنه يحرز تقدمًا جيدًا في النتائج التي بدأت تظهر تدريجيًّا في عدد من الولايات.

وتوجه  ترامب  إلى أنصاره من الجمهوريين عبر مقطع فيديو نشر على منصة "إكس"، قائلًا: "نحن نحرز تقدمًا جيدًا وإذا كنتم في طوابير الانتظار، ابقوا فيها حتى تدلوا بأصواتكم لا تسمحوا لأي أحد بإبعادكم".

وأغلقت أولى صناديق الاقتراع في السباق الرئاسي المحتدم، لكن قد يستغرق إعلان الفائز أيامًا، حيث استمر الناخبون في الاصطفاف للإدلاء بأصواتهم في العديد من الولايات بأنحاء البلاد.

وأدلى ترامب بصوته قرب منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وقال للصحفيين: "إذا خسرت الانتخابات، وإذا كانت انتخابات عادلة، فسأكون أول المعترفين بخسارتي".

وتقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب على  المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في فلوريدا بعد فرز 44% من الأصوات.

 

تقدم هاريس على ترامب في جورجيا

فيما تقدمت كامالا هاريس على ترامب في جورجيا بعد فرز 3% من الأصوات.

وكشف استطلاع رأي إديسون في جورجيا أن 46%؜ يؤيدون دونالد ترامب و49%؜ يؤيدون كامالا هاريس.

 

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الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرشح الجمهوري انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب

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