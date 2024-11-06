الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رسالة من هاريس للعاملين في مراكز الاقتراع بعد بدء ظهور أولى النتائج

كامالا هاريس، فيتو
كامالا هاريس، فيتو

الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نشرت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية  كامالا هاريس  منشورًا على منصة "إكس" بعدما بدأت أولى نتائج السباق الرئاسي المحتدم بينها والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بالظهور.

وقالت هاريس عبر "إكس" إن "التصويت هو الحرية الأساسية التي تفتح الباب أمام كل الحريات الأخرى".

وأضافت: "إلى العاملين في مراكز الاقتراع ومسؤولي الانتخابات الذين يعملون بلا كلل لضمان احتساب كل صوت، شكرًا لكم".


وكانت هاريس قد قالت في منشور سابق "إذا كنت لا تزال في الطابور عند إغلاق صناديق الاقتراع، ابق هناك لأن لديك الحق في الإدلاء بصوتك".

وشهد السباق نحو البيت الأبيض أحداثًا غير مسبوقة، إذ تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال، وانسحب الرئيس جو بايدن فجأة لتدخل نائبته هاريس المنافسة.

 

تفوق ترامب على هاريس

وحصد دونالد ترامب المرشح الجمهوري، وفقًا للنتائج الأولية، 95 صوتًا بالمجمع الانتخابي مقابل 35 صوتًا لكامالا هاريس المرشحة الديمقراطية، حتى الآن.

وفاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب وفقا للنتائج الأولية، في ولايات ميسيسيبي وتينيسي وألاباما وفلوريدا، فيما فازت هاريس  في إيلينوي ورود آيلاند وكونتيكت.

 

فوز ترامب بولاية فلوريدا 

وأضاف دونالد ترامب 30 صوتًا بالمجمع الانتخابي بعد فوزه بولاية فلوريدا، ويتقدم ترامب في جورجيا بنسبة 62% بعد فرز 25 % من الأصوات.

وفاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولايتي إنديانا وكنتاكي وحصل على 19 صوتًا في المجمع الانتخابي، بينما فازت كامالا هاريس بفيرمونت وحصلت على 3 أصوات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس اكس المرشح الجمهوري دونالد ترامب البيت الأبيض

مواد متعلقة

أبرز الولايات التي يتفوق فيها ترامب على هاريس

هاريس: ترامب يخطط للانتقام من أعدائه إذا وصل إلى البيت الأبيض

ترامب يحسم ولايتي إنديانا وكنتاكي بـ 19 صوتا بالمجمع الانتخابي و3 أصوات لـ هاريس بفيرمونت

ترامب: نصرنا الليلة سيكون كبيرا وكامالا هاريس تحذره

الأكثر قراءة

سر الرقم 270 في حسم الانتخابات الأمريكية وماذا لو تعادل ترامب وهاريس؟

ترامب: سأفوز بالرئاسة الأمريكية لو حصدت أصوات هذه الولاية

ترامب يحصد 101 صوت بالمجمع الانتخابي وبنسلفانيا وميشيجان مفاجأة هاريس

حملة هاريس تستعد لـ"جحيم قانوني" بعد إعلان نتائج الانتخابات

إعلامي أمريكي شهير: هاريس تحتاج إلى معجزة للفوز برئاسة أمريكا

ترامب يتقدم في فلوريدا بعد فرز 44% من الأصوات وهاريس تتفوق في جورجيا بـ 3 %

قفزة لـ الدولار بعد مؤشرات تقدم ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ليلة المفاجآت، نتائج مباريات الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

منوعات

المزيد

الأغلى في تاريخ أمريكا، كم أنفق ترامب وهاريس على حملاتهما الانتخابية؟

بعد اتهام ماسك، جوجل تكشف سبب إخفاء بيانات عن مراكز الاقتراع لمؤيدي ترامب

العثور على 5 كتب آرامية في تركيا تعود لـ 1800 عام

مسجد بولاية أوهايو يتحول إلى مركز اقتراع في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 5/11/2024

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 6-11-2024

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادة الشرقية للدخان، أسعار السجائر الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads