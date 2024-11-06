ترامب: سأفوز بالرئاسة الأمريكية لو حصدت أصوات هذه الولاية

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، كشف المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية: أنه سيفوز بالانتخابات إذا نجح في الفوز في ولاية بنسلفانيا.

تعليق حملة كامالا هاريس

وأكدت حملة هاريس المرشحة الديمقراطية: أن الإعلان عن الفائز في السابق الرئاسي قد يستغرق أياما ونستعد لتداعيات قانونية تمتد لأسابيع.

تقدم ترامب على هاريس

فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، بولاية أركنسا ليحصل على 101 صوت في المجمع الانتخابي.

وفازت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بولاية نيو جيرسي وولاية ميريلاند وولاية إلينوي لتحصل على 71 صوتًا في المجمع الانتخابي.

وكشفت النتائج الأولية، عن تقدم كامالا هاريس على ترامب في ولايتي ميشيجان وبنسلفانيا.