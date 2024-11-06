بعد رصد حالات غش، ترامب يطالب قوات إنفاذ القانون بالتدخل في فيلادلفيا وديترويت

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، طالب المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب، قوات إنفاذ القانون التدخل في فيلادلفيا وديترويت.

مشكلات انتخابية كبيرة في فيلادلفيا وديترويت

وأكد دونالد ترامب في تصريحات صحفية منذ قليل: أنه تم رصد مشكلات انتخابية كبيرة وحالات غش في فيلادلفيا وديترويت.

أصوات الناخبين في فيلادلفيا

من جانبها أعلنت سلطات فيلادلفيا: بأن نحو 182 ألفًا ناخبًا أمريكيًّا صوتوا مبكرًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ودعا دونالد ترامب المرشح الجمهوري، الناخبين بدعمه بقوة، قائلًا: "اذهبوا للتصويت لا يزال هناك وقت".

في وقت سابق، أكد المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب أن لديه معلومات عن "تزوير كبير" في الانتخابات في ولاية بنسلفانيا، التي تعد إحدى الولايات المتأرجحة.