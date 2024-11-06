الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

ترامب يحسم ولايتي إنديانا وكنتاكي بـ 19 صوتا بالمجمع الانتخابي و3 أصوات لـ هاريس بفيرمونت

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، فيتو

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024،  فاز المرشح الجمهوري دونالد ترمب بولايتي إنديانا وكنتاكي وحصل على 19 صوتًا في المجمع الانتخابي، بينما فازت كامالا هاريس بفيرمونت وحصلت على 3 أصوات.

 

وكشف أول استطلاعات الرأي ما بعد التصويت أن 44% من الناخبين يميلون إلى للمرشح الجمهوري دونالد ترامب و48% يميلون إلى للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

 

أصوات مشيجان بين ترامب وهاريس

وكشف استطلاع رأي أديسون في ميشيجان أن 45%؜ يؤيدون دونالد ترامب و47%؜ يؤيدون كامالا هاريس.

 

ثمار حملة ترامب في مشيجان

وصرح فريق المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب: نأمل أن تؤتي جهودنا ثمارها في جذب الناخبين العرب بولاية ميشيجان.

 

استطلاع رأي أديسون في بنسلفانيا.. 47% يؤيدون ترامب و46% يؤيدون هاريس

وكشف استطلاع رأي أديسون في بنسلفانيا بأن 47% يؤيدون ترامب و46% يؤيدون هاريس.

 

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وكشف استطلاع رأي أديسون في أريزونا بأن 46% يؤيدون دونالد ترامب و46% يؤيدون كامالا هاريس.

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وكشف استطلاع رأي أديسون في نورث كارولاينا أن 43%؜ يؤيدون دونالد ترامب و48%يؤيدون كامالا هاريس.

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