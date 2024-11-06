الجمهوريون يتقدمون في انتخابات غرفتي الكونجرس

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكونجرس، التي تجري بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقدم الجمهوريين في هذه الانتخابات على مستوى مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وبعد ساعة ونصف الساعة من إغلاق مراكز الاقتراع في أولى الولايات يتقدم الجمهوريون بـ 39 مقعدا، مقابل 29 للديمقراطيين.

أما في مجلس النواب فيتقدم الجمهوريون بشكل واضح، بعد ضمان 20 مقعدًا، مقابل 4 فقط للديمقراطيين.

ويضم مجلس النواب 435 مقعدًا، فيما يضم مجلس الشيوخ 100 مقعد.