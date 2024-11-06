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ترامب يفوز بغرب فيرجينيا ويضيف 4 مقاعد بالمجمع الانتخابي

ترامب وهاريس، فيتو
ترامب وهاريس، فيتو

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024،  فاز دونالد ترامب بولاية غرب فيرجينيا مضيفا 4 مقاعد بالمجمع الانتخابي، لتصبح الولاية حمراء لصالح مرشح الحزب الجمهوري على حساب مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس. 

 

فوز ترامب بولايتي إنديانا وكنتاكي 

كما فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولايتي إنديانا وكنتاكي وحصل على 19 صوتًا في المجمع الانتخابي، بينما فازت كامالا هاريس بفيرمونت وحصلت على 3 أصوات.

هاريس: ترامب يخطط للانتقام من أعدائه إذا وصل إلى البيت الأبيض

ترامب يحسم ولايتي إنديانا وكنتاكي بـ 19 صوتا بالمجمع الانتخابي و3 أصوات لـ هاريس بفيرمونت

استطلاعات الرأي 

وكشف أول استطلاعات الرأي ما بعد التصويت أن 44% من الناخبين يميلون إلى للمرشح الجمهوري دونالد ترامب و48% يميلون إلى للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

 

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