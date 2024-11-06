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خارج الحدود

ترامب: تزوير كبير حدث في بنسلفانيا ووكالات إنفاذ القانون تتحرك بالفعل

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أكد المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب أن لديه معلومات عن "تزوير كبير" في الانتخابات في ولاية بنسلفانيا، التي تعد إحدى الولايات المتأرجحة.

وفي منشور على شبكته الاجتماعية "TRUTH Social"، قال ترامب: "هناك حديث عن عمليات تزوير كبيرة في في فيلادلفيا (أكبر مدينة في ولاية بنسلفانيا)، وكالات إنفاذ القانون تتحرك بالفعل".

وفي وقت سابق، دعا ترامب في رسالة فيديو كافة أنصار الحزب الجمهوري إلى مواصلة التصويت والوقوف في الطوابير وعدم مغادرة مراكز الاقتراع.

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب أنه سيعترف بنتيجة الانتخابات الرئاسية في حال خسارته.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي ردًّا على سؤال ذي صلة: "إذا كانت الانتخابات نزيهة سأعترف بالهزيمة".

وتابع ترامب: "سأتحدث لإعلان النصر إذا فزت الليلة في العاشرة أو الحادية عشرة".

وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية حاليًّا وسط توتر كبير في الشارع الأمريكي، ويمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

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