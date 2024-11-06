ترامب: نصرنا الليلة سيكون كبيرا وكامالا هاريس تحذره

الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024: "نصرنا الليلة سيكون كبيرًا جدًّا".



رأي ترامب في سير الانتخابات الرئاسية

وأضاف خلال تصريحات إعلامية: "يبدو حتى الاَن أن الانتخابات عادلة" مشيرًا إلى أن هناك أحاديث كثيرة بشأن حالات غش بالانتخابات في فيلادلفيا.

تحذير كامالا هاريس

من جانبها حذرت حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، من إعلان دونالد ترامب فوزه قبل إعلان النتائج.



ودعت كامالا هاريس، الناخبين، بالتصويت لصالح الحرية والفرص العادلة للجميع.