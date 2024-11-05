ليفربول ينتزع الصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة العاشرة

ترتيب الدوري الإنجليزي، انتزع ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من أنياب مانشستر سيتي بعد انتهاء الجولة العاشرة من البريميرليج.

وقاد محمد صلاح ليفربول لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي بعدما قادر الريدز للفوز علي برايتون 2-1 في الجولة العاشرة وخسارة مانشستر سيتي أمام بورنموث 2-1 بالجولة ذاتها.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة العاشرة

1 ليفربول 25 نقطة

2 مانشستر سيتي 23 نقطة

3 نوتينغهام فورست 19 نقطة

4 تشيلسي 18 نقطة

5 آرسنال 18 نقطة

6 أستون فيلا 18 نقطة

7 توتنهام هوتسبير 16 نقطة

8 برايتون 16 نقطة

9 فولهام 15 نقطة

10 بورنموث 15 نقطة

11 نيوكاسل يونايتد 15 نقطة

12 برينتفورد 13 نقطة

13 مانشستر يونايتد 12 نقطة

14 وست هام يونايتد 11 نقطة

15 ليستر سيتي 10 نقاط

16 إيفرتون 9 نقاط

17 كريستال بالاس 7 نقاط

18 إبسويتش تاون 5 نقاط

19 ساوثهامتون 4 نقاط

20 وولفرهامبتون 3 نقاط



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

الخسارة الأولى لمانشستر سيتي

وأذاق بورنموث ضيفه مانشستر سيتي مرارة الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-1، في افتتاح الجولة العاشرة.

وأحرز أنطوان سيمنيو الهدف الأول لبورنموث مبكرا بحلول الدقيقة التاسعة ثم أضاف إيفانيلسون الهدف الثاني عند الدقيقة 64، وسجل يوشكو غفارديول هدف تقليص الفارق لمان سيتي في الدقيقة 82.



وتجمد رصيد مان سيتي عند 23 نقطة، وتراجع للمركز الثاني في جدول ترتيب "البريميرليج"، وبات يتخلف بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

التعادل يحسم قمة الجولة العاشرة في البريميرليج

وحسم التعادل قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "أولد ترافورد".

افتتح مانشستر يونايتد بالتسجيل عن طريق نجمه البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، ثم تعادل الإكوادوري مويسيس كايسيدو لتشيلسي في الدقيقة 74.

وبقي مانشستر يونايتد في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، في حين رفع تشيلسي رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم للمركز الرابع.

ويعد التعادل هو الأول بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي منذ تعادلهما بالنتيجة ذاتها على ملعب "ستامفورد بريدج" في 22 أكتوبر 2022.



ورغم ذلك، أصبح ذلك التعادل الخامس بين يونايتد وتشيلسي في المواجهات الثمانية الأخيرة بينهما بالبريميرليج.

أسوأ انطلاقة للمان يونايتد في البريميرليج

وعانى مانشستر يونايتد من أسوأ انطلاقة في تاريخه بالدوري الإنجليزي الممتاز حقبة البريميرليج منذ 1992، بعدما جمع 12 نقطة فقط من أول 10 مباريات.

وبشكل عام، يعد هذا أسوأ عائد لمانشستر يونايتد بعد 10 مباريات في الدوري منذ موسم 1986-1987، حين جمع 8 نقاط فقط.