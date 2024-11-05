الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول ينتزع الصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة العاشرة

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة العاشرة

ترتيب الدوري الإنجليزي، انتزع ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من أنياب مانشستر سيتي بعد انتهاء الجولة العاشرة من البريميرليج.

 

وقاد محمد صلاح ليفربول لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي بعدما قادر الريدز للفوز علي برايتون 2-1 في الجولة العاشرة وخسارة مانشستر سيتي أمام بورنموث 2-1 بالجولة ذاتها.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة العاشرة

1 ليفربول 25 نقطة
2 مانشستر سيتي 23 نقطة
3 نوتينغهام فورست 19 نقطة
4 تشيلسي 18 نقطة
5 آرسنال 18 نقطة
6 أستون فيلا 18 نقطة
7 توتنهام هوتسبير 16 نقطة
8 برايتون 16 نقطة
9 فولهام 15 نقطة
10 بورنموث 15 نقطة
11 نيوكاسل يونايتد 15 نقطة
12 برينتفورد 13 نقطة
13 مانشستر يونايتد 12 نقطة
14 وست هام يونايتد 11 نقطة
15 ليستر سيتي 10 نقاط
16 إيفرتون 9 نقاط
17 كريستال بالاس 7 نقاط
18 إبسويتش تاون 5 نقاط
19 ساوثهامتون 4 نقاط
20 وولفرهامبتون 3 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

الخسارة الأولى لمانشستر سيتي

 وأذاق بورنموث ضيفه مانشستر سيتي مرارة الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-1، في افتتاح الجولة العاشرة.

وأحرز أنطوان سيمنيو الهدف الأول لبورنموث مبكرا بحلول الدقيقة التاسعة ثم أضاف إيفانيلسون الهدف الثاني عند الدقيقة 64، وسجل يوشكو غفارديول هدف تقليص الفارق لمان سيتي في الدقيقة 82.


وتجمد رصيد مان سيتي عند 23 نقطة، وتراجع للمركز الثاني في جدول ترتيب "البريميرليج"، وبات يتخلف بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

 

التعادل يحسم قمة الجولة العاشرة في البريميرليج

وحسم التعادل قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "أولد ترافورد".

افتتح مانشستر يونايتد بالتسجيل عن طريق نجمه البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، ثم تعادل الإكوادوري مويسيس كايسيدو لتشيلسي في الدقيقة 74.

 

وبقي مانشستر يونايتد في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، في حين رفع تشيلسي رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم للمركز الرابع.

ويعد التعادل هو الأول بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي منذ تعادلهما بالنتيجة ذاتها على ملعب "ستامفورد بريدج" في 22 أكتوبر 2022.


ورغم ذلك، أصبح ذلك التعادل الخامس بين يونايتد وتشيلسي في المواجهات الثمانية الأخيرة بينهما بالبريميرليج.

 

أسوأ انطلاقة للمان يونايتد في البريميرليج

وعانى مانشستر يونايتد من أسوأ انطلاقة في تاريخه بالدوري الإنجليزي الممتاز حقبة البريميرليج منذ 1992، بعدما جمع 12 نقطة فقط من أول 10 مباريات.

وبشكل عام، يعد هذا أسوأ عائد لمانشستر يونايتد بعد 10 مباريات في الدوري منذ موسم 1986-1987، حين جمع 8 نقاط فقط.

ريمونتادا قاتلة، فولهام يخطف فوزا مثيرا من برينتفورد 1/2 في الدوري الإنجليزي

حساب الدوري الإنجليزي يحتفل بسجل أهداف محمد صلاح: لا يتوقف أبدا

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ترتيب الدوري الإنجليزي الدوري الانجليزي جدول ترتيب الدوري الانجليزي ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح

مواد متعلقة

ريمونتادا قاتلة، فولهام يخطف فوزا مثيرا من برينتفورد 1/2 في الدوري الإنجليزي

حساب الدوري الإنجليزي يحتفل بسجل أهداف محمد صلاح: لا يتوقف أبدا

مانشستر يونايتد يحقق أسوأ بداية في الدوري الإنجليزي منذ 38 سنة

ليفربول يبرز أرقام محمد صلاح في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد

الأكثر قراءة

قفزة جنونية فى سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن تطبيق منظومة الخبز البلدي

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2024

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

حكم الصبر على الابتلاء والعوض من الله بالدليل من السنة النبوية والقرآن الكريم

ليفربول ينتزع الصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة العاشرة

وزير المالية يكشف تفاصيل المنظومة الضريبية الجديدة أمام النواب

منوعات

المزيد

انطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم من اليابان

قاض في بنسلفانيا يرفض وقف "جائزة المليون دولار" لإيلون ماسك

منها اثنان من إيران، روسيا تطلق صاروخ سويوز للفضاء محملا بعشرات الأقمار

قرار نهائي، تأجيل حفل زفاف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد توجه تحذيرا لهذه المناطق بعد زحف السحب الممطرة عليها

بعد تقلبات وأمطار أمس، بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أرقام طاهر محمد طاهر مع الأهلي في انطلاقة الموسم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل العربون يعد نوعًا من توثيق الصفقة؟، أمين الفتوى يوضح موقف الشرع والقانون

ما هي النار المؤصدة، ومعنى المشأمة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

حكم الصبر على الابتلاء والعوض من الله بالدليل من السنة النبوية والقرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads