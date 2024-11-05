خبير سياسي: ترامب يشكك مقدما في نتائج الانتخابات وهاريس تقترب من رئاسة أمريكا

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن وكالة الأمن القومي الأمريكي أكدت استعدادها لمنع التدخلات في الانتخابات الأمريكية، لافتًا إلى أن الصين أكدت عدم تدخلها، ولكن روسيا ستتجه إليها الاتهامات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

تشكيك ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وأضاف سنجر، خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن ترامب بدأ في التشكيك في العملية الانتخابية، لاستشعاره أن الفروقات في التصويت بدأت تزداد بينه وبين هاريس، مشيرًا إلى أن ترامب شعر بوجود زلزال في ولايتي أيوا ونبراسكا، هاتان الولايتان جمهوريتان ولو تحولا إلى ديمقراطيتان، سيكون لدى هاريس انتصار كاسح.

أصوات الولايات المتأرجحة

وأكد خبير السياسات الدولية، أن ولاية أيوا بها 6 أصوات في المجمع الانتخابي، ونبراسكا بها 5 أصوات، والموقف الراهن يقول إن المؤكد لكامالا هاريس 226 صوتًا، والمؤكد لدونالد ترامب 219 صوتًا، ولكن تبقى السبع ولايات المتأرجحة، أريزونا بـ11 صوتًا، وجورجيا بـ16 صوتًا، وميشيجان بـ15 صوتًا، ونيفادا بـ6 أصوات، ونورث كارولينا 16 صوتًا، وبنسلفانيا بـ19 صوتًا، وويسكونسن 10 أصوات.

أصوات هاريس في الولايات الأمريكية

وأشار أشرف سنجر، إلى أن كامالا هاريس معها أصوات ولاية بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن، ولو تمكنت هاريس فعليًا من الوصول إلى أصوات هذه الولايات، أصبح معها 226 صوتًا بالإضافة إلى محصلة هذه الولايات 44 صوتًا، لتصل إلى إجمالي 270 صوتًا، ومن هنا تفوز بمنصب الرئيس الأمريكي.