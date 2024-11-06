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رياضة

دوري أبطال أوروبا، موناكو يخطف فوزا قاتلا بهدف أمام بولونيا

موناكو الفرنسي، فيتو
موناكو الفرنسي، فيتو

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق موناكو الفرنسي فوزًا قاتلًا على حساب مضيفه بولونيا الإيطالي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ريناتو دالارا، ضمن مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل هدف الفوز القاتل اللاعب تيلو كيهرر في الدقيقة 87 من عمر اللقاء. 

 

تشكيل بولونيا أمام كوناكو

لوكاس سكوربوسكي - ستيفان بوش - سام بوكيما - جون لوكومي - خوام ميراندا - ريمو فرولر - نيكولا مورو - صامويل إيلينج - جيوفاني فابيان - دان ندوي - سانتياجو كاسترو.

موناكو الفرنسي، فيتو
موناكو الفرنسي، فيتو

تشكيل موناكو أمام بولونيا 

رادوسلو مايكي - فاندرسون - ويلفريد ستيفان سينجو - ثيلو كرير - كريستيان ماويسا - سونجوتو ماجاسا - لامين كامارا - ماجنبس أكليوش - أليكساندر جولوفين - إلياس بن صغير - بريل إمبولو.

 

 نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوَّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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دوري ابطال اوروبا بولونيا الايطالي ملعب ريناتو دالارا موناكو الفرنسي تيلو كيهرر

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