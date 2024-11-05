الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأكثر مشاركة، إنجاز جديد لـ لوكا مودريتش في دوري أبطال أوروبا

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

دوري أبطال أوروبا، حقق الكرواتي لوكا مودريتش، نجم خط وسط ريال مدريد، إنجازا تاريخيا بمشاركته أساسيا ضد ميلان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 4 لمرحلة الدوري، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

ويبدأ المدرب كارلو أنشيلوتي بمودريتش في وسط الملعب ضد ميلان، رفقة الثلاثي فالفيردي وتشواميني وبيلينجهام.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن لوكا مودريتش يخوض مباراته رقم 99  أساسيا مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وتابعت: "سيصبح لاعب الوسط (المخضرم) الأكثر مشاركة كأساسي في تاريخ النادي الأبيض في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا، متفوقا بمباراة واحدة على الألماني المعتزل توني كروس".

 

تشكيل ريال مدريد أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا


حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، مودريتش.
خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، مبابي.

الصورة

موعد مباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا


تنطلق مباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وميلان 

تذاع مباراة ريال مدريد ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن ضبطها عبر التردد الآتي:

التردد: 11546

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:3/4


ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني عشر في جدول دوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط، في حين أن ميلان يمتلك 3 نقاط فقط، حيث يحتل المركز الخامس والعشرين في جدول البطولة الأوروبية.

ويسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره، عقب السقوط برباعية نظيفة أمام برشلونة في الدوري الإسباني، وكذلك لمواصلة نتائجه الإيجابية في بطولته المفضلة.

ويحتل العملاق الإسباني المركز 12 في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من الفوز على شتوتجارت وبوروسيا دورتموند، والخسارة أمام ليل فيما يأتي ميلان في المركز 25 برصيد 3 نقاط، من الفوز على كلوب بروج، والخسارة أمام ليفربول وباير ليفركوزن.
 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المدرب كارلو أنشيلوتي دوري ابطال اوروبا ريال مدريد وميلان ريال مدريد ضد ميلان لوكا مودريتش مباراة ريال مدريد مباراة ريال مدريد ضد ميلان

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام سبورتنج

دوري أبطال أوروبا، محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام باير ليفركوزن

دوري أبطال آسيا، النصر السعودي يتقدم على العين الإماراتي بثلاثية في الشوط الأول

رسميا، اللجنة الأوليمبية تعيد وليد عطا لقائمة المرشحين لرئاسة اتحاد ألعاب القوى

الأكثر قراءة

أحمد غانم، قصة مصري طردته هاريس واتصل به ترامب (فيديو)

كارثة جديدة بسد النهضة، الماء الحمضي يذيب أحجاره الجيرية والزلازل تهدده بالانهيار

زيادات جديدة في أسعار السجائر

إصابة الملكة كاميلا بعدوى في الصدر

الشرقية للدخان تكشف أسباب زيادة أسعار السجائر

بالأسماء، قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار

قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر

النصر السعودي يكتسح العين الإماراتي 5-1 في دوري أبطال آسيا

منوعات

المزيد

مسجد بولاية أوهايو يتحول إلى مركز اقتراع في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

إصابة الملكة كاميلا بعدوى في الصدر

أنثى فرس نهر تايلاندية تتوقع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

بطاقات الاقتراع الغيابي.. حيلة مثيرة لرواد ناسا للتصويت في الانتخابات من المحطة الفضائية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 6-11-2024

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلى اليوم الثلاثاء 5/11/2024

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد زيادة الشرقية للدخان، أسعار السجائر الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الجماع في أيام محددة من الأسبوع

كيف أقضى الصلوات الفائتة من سنين؟ أمين الفتوى يجيب

يشرب الخمر والمخدرات ولا يسكر فما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads