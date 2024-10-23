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رياضة

دوري أبطال أوروبا، أستون فيلا يتغلب بثنائية علي بولونيا (صور)

أستون فيلا وبولونيا،
أستون فيلا وبولونيا، فيتو

فاز فريق أستون فيلا الإنجليزي على منافسه بولونيا الإيطالي بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح التسجيل فريق أستون فيلا عن طريق لاعبه جون مكجين بالدقيقة 55، ثم أضاف جون دوران الهدف الثاني للفريق الإنجليزي بالدقيقة 64. 

تشكيل أستون فيلا أمام بولونيا 

تشكيل بولونيا أمام أستون فيلا

 

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولى، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دوري بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.


ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث في النظام القديم.

دوري أبطال أوروبا، أستون فيلا يتعادل سلبيا مع بولونيا بالشوط الأول (صور)

التشكيل الرسمي لمباراة أستون فيلا وبولونيا في دوري أبطال أوروبا

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التشكيل الرسمي لمباراة أستون فيلا وبولونيا في دوري أبطال أوروبا

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