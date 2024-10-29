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رياضة

سبورتنج لشبونة يعلن رحيل مدربه لقيادة مانشستر يونايتد

روبن أموريم
روبن أموريم

أعلن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، توصله لاتفاق رسمي على رحيل مدربه روبن أموريم؛ من أجل تولي القيادة الفنية لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأصدر نادي سبورتنج لشبونة بيانا يؤكد أن مانشستر يونايتد سيدفع 10 ملايين يورو كشرط جزائي لرحيل روبن أموريم، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الإنجليزي خلفا لإريك تين هاج، الذي تمت إقالته لسوء نتائج الفريق.

وكان أموريم، صاحب الـ39 عاما، يتولى تدريب سبورتنغ لشبونة منذ عام 2020.

وقاد أموريم فريقه خلال 4 مواسم للتتويج بالدوري البرتغالي مرتين، وكأس الدوري البرتغالي 3 مرات، وكأس البرتغال مرة واحدة.

 

مانشستر يونايتد يحسم ملف خليفة تين هاج

استقر مسئولو نادي مانشستر يونايتد على التعاقد مع روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة البرتغالي، لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا للهولندي إريك تين هاج الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج هذا الموسم.

وكشفت صحيفة "تايمز" بأن مانشستر يونايتد في محادثات متقدمة مع روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة، بهدف تدريب الفريق الإنجليزي في المرحلة المقبلة، حيث من المقرر أن يتم حسم ملف المدرب الجديد قبل مواجهة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في  الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد المقبل.

وسيتولى فان نيستلروي مسئولية القيادة الفنية لفريق مانشستر يونايتد في مباراة ليستر سيتي بمنافسات كأس الرابطة الإنجليزية غدًا.

وبحسب ما جاء في الصحف البرتغالية فإن مانشستر يونايتد سيرسل 3 مسئولين إلى لشبونة اليوم لإتمام الاتفاق مع أموريم عقب مباراة فريقه أمام ناسيونال في كأس البرتغال، التي من المنتظر أن تكون الأخيرة للمدرب البرتغالي مع سبورتنج لشبونة تمهيدًا للانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن روبن أموريم كان أحد أبرز المرشحين لتولي قيادة ليفربول خلفًا للمدرب السابق يورجن كلوب، لكن إدارة الريدز لم تتوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب البرتغالي.

وتمكن أموريم من تحقيق أربعة ألقاب رفقة فريق سبورتنج لشبونة، بواقع بطولة الدوري البرتغالي مرة واحدة، ولقبين لكأس البرتغال ولقب آخر للسوبر البرتغالي.

وقرر نادي مانشستر يونايتد إقالة مدربه الهولندي إيريك تين هاج، على إثر تردي نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وعيّن بدلًا منه مؤقتًا المدرب المساعد، الهولندي أيضًا رود فان نستلروي.

نتائج مانشستر يونايتد السلبية 

 حقق مانشستر يونايتد انتصارًا واحدًا من آخر 8 مباريات في كل البطولات، وتراجع إلى الترتيب الـ14 على لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة، وظهر عمومًا بمستوى متدني بلا أي هوية تكتيكية على أرض الملعب، منذ بداية الموسم.

خسارة مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة أمام وست هام يونايتد 1-2، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، جاءت لتقرر الإدارة الإطاحة بالهولندي تين هاج قبل نهاية عقده بعامين كاملين.

يقود الفريق أمام تشيلسي، مانشستر يونايتد يحسم ملف خليفة تين هاج

إقالة إريك تين هاج من تدريب مانشستر يونايتد، وتعيين بديل مؤقت

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