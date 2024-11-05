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حوادث

مقتل سائق وإصابة شقيقه بسبب خلاف على إيجار شقة ببولاق الدكرور

مقتل سائق وإصابة
مقتل سائق وإصابة شقيقه

كشف المتهم بقتل سائق وإصابة شقيقه ببولاق الدكرور، أن الواقعة نتيجة خلافات متعلقة باستئجار شقة يقيم بها، ورغبة المجني عليهما بطرده لتأخره في دفع الإيجار المستحق. 

وأضاف المتهم أنه نشب بينه وبينهما مشادة تطورت لمشاجرة، أسفرت عن ارتكابه الواقعة بسلاح أبيض عن دون قصد، وأرشد عن مكان السلاح.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص وإصابة شقيقه في بولاق الدكرور، في مشاجرة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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قوات مباحث الجيزة بقتل سائق وإصابة شقيقه شرطة بولاق الدكرور أمن الجيزة

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