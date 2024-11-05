التحفظ على قائد سيارة ملاكي تسبب في إصابة 6 أشخاص أعلى دائري المعادي
ألقت قوات الأمن القبض على سائق سيارة ملاكي تسبب في إصابة 6 أشخاص أعلى الطريق الدائري، بدائرة قسم شرطة المعادي.
كانت غرفة عمليات المرور قد تلقت إخطارا من النجدة، بوقوع حادث مروري ووجود مصابين، بالانتقال والفحص تبين إصابة 6 أشخاص، إثر اصطدام سيارة ملاكي بهم.
تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية مرة أخرى، وتم التحفظ على قائد السيارة وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها.
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