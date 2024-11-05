الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي يتعادل 1-1 مع سبورتج لشبونة بالشوط الأول

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

دوري أبطال أوروبا، انتهى الشوط الأول من مباراة سبورتنج لشبونة ضد ضيفه مانشستر سيتي بالتعادل 1-1 في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب “خوسيه الفالادي” في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن مواجهات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول عن طريق فيل فودين في الدقيقة 5، وتعادل فيكتور جيوكيرس لسبورتنج لشبونة في الدقيقة 38.

الهدف جاء من خطأ فادح من المدافع فوصلت الكرة لفيليب فودين لاعب مانشستر سيتي استلامها وسجلها في الشباك.

 

تشكيل مانشستر سيتي ضد سبورتنج

ايدرسون، لويس، سيمبسون، اكانجي، جفترديول، كوفاسيتش، بيرناردو، سافينيو، فودين، نونيز، هالاند.

الصورة


القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وسبورتينج لشبونة 

تذاع مباراة مانشستر سيتي وسبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 3.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثالث في جدول دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن سبورتينج لشبونة صاحب المركز الثامن.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

سبورتنج لشبونة، فيتو
سبورتنج لشبونة، فيتو

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

دوري ابطال اوروبا سبورتنج لشبونة مانشستر سيتي ملعب “خوسيه الفالادي” فيل فودين هالاند

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يبحث عن أول أهدافه أمام ليفركوزن بعد 30 دقيقة

تشكيل سبورتنج لشبونة أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

الأكثر مشاركة، إنجاز جديد لـ لوكا مودريتش في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام سبورتنج

الأكثر قراءة

أحمد غانم، قصة مصري طردته هاريس واتصل به ترامب (فيديو)

زيادات جديدة في أسعار السجائر

إصابة الملكة كاميلا بعدوى في الصدر

قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر

الشرقية للدخان تكشف أسباب زيادة أسعار السجائر

بالأسماء، قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار

النصر السعودي يكتسح العين الإماراتي 5-1 في دوري أبطال آسيا

محافظة الجيزة تغلق مدارس سودانية ويمنية مخالفة ببولاق الدكرور (صور)

منوعات

المزيد

مسجد بولاية أوهايو يتحول إلى مركز اقتراع في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

إصابة الملكة كاميلا بعدوى في الصدر

أنثى فرس نهر تايلاندية تتوقع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

بطاقات الاقتراع الغيابي.. حيلة مثيرة لرواد ناسا للتصويت في الانتخابات من المحطة الفضائية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 6-11-2024

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلى اليوم الثلاثاء 5/11/2024

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد زيادة الشرقية للدخان، أسعار السجائر الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الجماع في أيام محددة من الأسبوع

كيف أقضى الصلوات الفائتة من سنين؟ أمين الفتوى يجيب

يشرب الخمر والمخدرات ولا يسكر فما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads