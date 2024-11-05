الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يتعادل مع ليفركوزن سلبيا في الشوط الأول

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

دوري أبطال أوروبا، تعادل ليفربول  أمام نظيره باير ليفركوزن بدون أهداف في الشوط الأول على ملعب "الأنفيلد" ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وحاول كلا الفريقين خطف هدف التقدم ولكن جميع المحاولات لم تنجح خلال الشوط الأول من المباراة.

تشكيل ليفربول أمام باير ليفركوزن

ليفربول: كيليهر - ألكسندر أرنولد - كوناتي - فيرجيل فان ديك - تيكسماس - ريان جرافينبيرخ - ماك أليستر - كورتيس جونز - لويس دياز - جاكبو - محمد صلاح.

الصورة

تشكيل باير ليفركوزن أمام ليفربول

أما تشكيل ليفركوزن، سيضم: هراديكي - تابسوبا - تاه - هينكابي - فريمبونج - تشاكا - أندريتش - جريمالدو - بالاسيوس- فيرتز - بونيفاس

الصورة

ويغيب عن ليفركوزن في تلك المباراة كل من، أمين عدلي وجيانويل بيلوسيان ونوردي موكيلي، بسبب إصابات مختلفة.

موعد مباراة ليفربول ضد باير ليفركوزن 

انطلقت مباراة ليفربول ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وباير ليفركوزن

تذاع مباراة ليفربول ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني في جدول دوري أبطال أوروبا، برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن المتصدر أستون فيلا، في حين أن باير ليفركوزن يمتلك 7 نقاط، حيث يحتل المركز السادس في جدول البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باير ليفركوزن ف باير ليفركوزن دوري ابطال اوروبا مباراة ليفربول وباير ليفركوزن ليفربول وباير ليفركوزن ليفربول ضد باير ليفركوزن ليفربول

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يبحث عن أول أهدافه أمام ليفركوزن بعد 30 دقيقة

أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يحتفل بإنجاز عبد الله السعيد.. سقوط العين الإماراتي أمام النصر السعودي.. وحقيقة رحيل لاعب الأهلي إلى الوداد

النصر السعودي يكتسح العين الإماراتي 5-1 في دوري أبطال آسيا

الأكثر مشاركة، إنجاز جديد لـ لوكا مودريتش في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام سبورتنج

الأكثر قراءة

أحمد غانم، قصة مصري طردته هاريس واتصل به ترامب (فيديو)

زيادات جديدة في أسعار السجائر

إصابة الملكة كاميلا بعدوى في الصدر

قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر

الشرقية للدخان تكشف أسباب زيادة أسعار السجائر

بالأسماء، قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار

النصر السعودي يكتسح العين الإماراتي 5-1 في دوري أبطال آسيا

محافظة الجيزة تغلق مدارس سودانية ويمنية مخالفة ببولاق الدكرور (صور)

منوعات

المزيد

مسجد بولاية أوهايو يتحول إلى مركز اقتراع في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

إصابة الملكة كاميلا بعدوى في الصدر

أنثى فرس نهر تايلاندية تتوقع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

بطاقات الاقتراع الغيابي.. حيلة مثيرة لرواد ناسا للتصويت في الانتخابات من المحطة الفضائية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 6-11-2024

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلى اليوم الثلاثاء 5/11/2024

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد زيادة الشرقية للدخان، أسعار السجائر الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الجماع في أيام محددة من الأسبوع

كيف أقضى الصلوات الفائتة من سنين؟ أمين الفتوى يجيب

يشرب الخمر والمخدرات ولا يسكر فما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads