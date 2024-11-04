الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

من أجل كأس العالم للأندية، الهلال السعودي يسعى لضم محمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الإثنين، عن تطورات جديدة بشأن إمكانية انتقال النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، للعب في الدوري السعودي.

وارتبط اسم محمد صلاح في الصيف الماضي، بالانتقال للعب في الدوري السعودي، لكن ليفربول تمسك ببقائه بين صفوفه.

وينتهي العقد الحالي للنجم صلاح في أنفيلد، بنهاية الموسم الجاري، دون توصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

الهلال السعودي يرغب في ضم محمد صلاح للعب مونديال الأندية 

وبحسب شبكة "توك سبورت" الإنجليزية، فإن نادي الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع محمد صلاح، قبل كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا.

وتقام منافسات النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقًا الصيف المقبل.

وأضافت أن الهلال يسعى جاهدًا لضم صلاح قبل مونديال الأندية، وسينتظر حتى الصيف المقبل وانتهاء عقده مع ليفربول.

فتح القيد استثنائيا لأندية كأس العالم 

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح المجال أمام الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية لضم لاعبين جدد، قبل البطولة، بشكل استثنائي.

وبناء عليه، سيكون بإمكان الهلال ضم محمد صلاح بين 1 و10 يونيو، قبل انطلاق البطولة في 15 من الشهر نفسه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد صلاح ليفربول الدوري السعودي الهلال السعودي كأس العالم للأندية صلاح

مواد متعلقة

تعليق مثير من مدرب ليفربول على تغريدة محمد صلاح الغامضة

ماذا قدم محمد صلاح أمام باير ليفركوزن قبل لقاء دوري الأبطال ؟

ليفربول يبرز أرقام محمد صلاح في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد

آلان شيرر: محمد صلاح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

هذه الفئات محرومة من الدعم النقدي بعد تطبيقه

ارتفاع جديد بسعر الدولار أمام الجنيه ختام تعاملات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

رغم أنفها، إثيوبيا تفتح مفيض سد النهضة بعد إغلاقه لأيام، وخبير مياه يكشف السر

مفاجأة، الزمالك يدرس بيع زيزو في يناير لهذين السببين

لو معاك تسجيل صوتي طلعه، تفاصيل جلسة نارية بين إبراهيم نورالدين ومحمد عادل

زج فيها باسم مصر، تسريبات مكتب نتنياهو تكشف عن طوفان الأخبار الكاذبة

هتشتري الأرز بكام النهارده؟ اعرف الأسعار

زغلول صيام يكتب: حركة أكرم توفيق تحسسك إنه بيلعب في الساحة! وميدو كان نفع نفسه وهو ابن الـ30 ! وشيكابالا يحل بقى عن الزمالك! والإعلام المهنة الوحيدة التي لا تحتاج رخصة!

منوعات

المزيد

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

نوبة عصبية لسائق تتسبب في حادث مروع بتركيا

اعتقدوا أنه مقدس وأكسير الحياة، عشرات الهنود يصطفون لشرب مياه الصرف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده؟ اعرف الأسعار

سعر طن القصدير اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 قرارات هامة في أول جولة لوكيل وزارة التعليم بالجيزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيد الحب، أروع وأجمل 4 قصص حب في حياة النبي

من هم الذين لهم الأمن وهم مهتدون؟ رمضان عبد المعز يوضح (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (1 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads