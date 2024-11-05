لاستبعاد المقصرين، استكمال أعمال لجنة تقييم رؤساء القرى في الدقهلية

استكمل الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء محمد صلاح أبو كريشة وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة أعمال لجنة تقييم رؤساء القرى القائمين بالعمل حاليا وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.



هذا وقد ضمت اللجنة في عضويتها فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان العام وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة وآمال بحيري مدير مديرية التنظيم والادارة بالدقهلية والدكتورة أمل السعيد مدير عام الموارد البشرية.

اختيار أكفأ وأفضل العناصر لاستمرارها في العمل واستبعاد المقصرين



والجدير بالذكر أن المقابلات وأعمال التقييم قد أجريت بكل الشفافية حرصا على تكافؤ الفرص لاختيار أكفأ وأفضل العناصر لاستمرارها في العمل واستبعاد المقصرين وتعيين بدلا منهم وذلك وفقا للأسس والقواعد والشروط التي تتطلبها الوظيفة تنفيذا للقانون، وكانت اللجنة حريصة على أن يتم تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى أعمال التقييم وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الدقهلية.



تقييم 31 من رؤساء القري القائمين بالعمل حاليا

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمل السعيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة عضو اللجنة أنه تم اليوم تقييم 31 من رؤساء القرى القائمين بالعمل حاليا.