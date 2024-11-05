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رياضة

النصر السعودي يكتسح العين الإماراتي 5-1 في دوري أبطال آسيا

النصر السعودي يكتسح
النصر السعودي يكتسح العين الإماراتي 5-1 في دوري أبطال آسيا

فاز النصر السعودي على العين الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة الفريقين على ملعب الأول بارك، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري النخبة الآسيوي.

وسجل أهداف النصر كل من تاليسكا “هدفين” وكريستيانو رونالدو وأنجولو وويسلي فيما سجل الكوري بارك يونج هدف العين الوحيد.

وحصد النصر 10 نقاط على مدار 4 مباريات في دوري النخبة الآسيوي، مقابل نقطة وحيدة في جعبة العين.

تشكيل النصر السعودي ضد العين الإماراتي

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تشكيل العين الإماراتي ضد النصر 

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وقال بيولي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أعد بظهور فريق النصر بشكل أفضل خلال مباراة العين الإماراتي وأنا أعلم جيدًا تاريخ النصر ضد العين وكيف سيلعب الفريق الإماراتي".

 

مباراة النصر ضد العين

وفسر المدرب الإيطالي تذبذب مستوى ونتائج النصر السعودي في الفترة الأخيرة بعد التعادل مع الخلود والهلال وتوديع كأس خادم الحرمين أمام التعاون بأنه يعمل على تصحيح الأخطاء، ويراهن على تقديم مستوى متميز في مباراة العين.

وتابع: "نسعى إلى الوصول لأفضل طريقة لعب ممكنة ونتطلع أن تكون مباراة العين، بداية لاستقرار المستوى".

 

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