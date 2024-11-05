مسجد بولاية أوهايو يتحول إلى مركز اقتراع في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

اصطف ناخبون في طوابير طويلة أمام المركز الإسلامي في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بعدما حول المسجد ساحته إلى مركز اقتراع عقب صلاة فجر الثلاثاء، يوم الحسم في الانتخابات.

وبحسب فيديو نشره موقع "الحرة"، شوهدت طوابير من الناخبين من مختلف الخلفيات العرقية والدينية وهم ينتظرون قبل شروق الشمس لفتح أبواب المسجد والمشاركة في عملية التصويت.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وأظهر استطلاع جديد للرأي أن مرشحة حزب الخضر جيل ستاين أصبحت الأكثر تفضيلًا لدى الناخبين الأمريكيين المسلمين الغاضبين من استمرار الحرب في غزة.

وتفوقت ستاين، بحسب الاستطلاع، على الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب.

الناخبون المسلمون في الولايات المتحدة

وأشار استطلاع الرأي الذي أجراه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، إلى أن 42 في المئة من الناخبين المسلمين يفضلون ستاين، بينما يدعم 41 في المئة نائبة الرئيس هاريس، وعشرة في المئة نسبة دعم الرئيس السابق دونالد ترامب، وواحد في المئة حصة المرشح تشيس أوليفر من الحزب الليبرالي، في حين أن خمسة في المئة فقط من المشاركين لا يخططون للتصويت.

وشمل الاستطلاع نحو 1500 ناخب مسلم، وأجري في الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر باستخدام قاعدة بيانات وطنية.