الوحيد المناصر لغزة، حزب الخضر وجيل ستاين ملاذ العرب والمسلمين الأخير بأمريكا.. الانتخابات الرئاسية 2028 كلمة السر.. والقضية الفلسطينية تلعب دورا حاسما في تشكيل المشهد السياسي الأمريكي

الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أظهر استطلاع جديد للرأي أن مرشحة حزب الخضر جيل ستاين أصبحت الأكثر تفضيلًا لدى الناخبين الأمريكيين المسلمين الغاضبين من استمرار الحرب في غزة.

وتفوقت ستاين، بحسب الاستطلاع، على الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب.

الناخبين المسلمين في الولايات المتحدة

وأشار استطلاع الرأي الذي أجراه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، إلى أن 42 في المئة من الناخبين المسلمين يفضلون ستاين، بينما يدعم 41 في المئة نائبة الرئيس هاريس، وعشرة في المئة نسبة دعم الرئيس السابق دونالد ترامب، وواحد في المئة حصة المرشح تشيس أوليفر من الحزب الليبرالي، في حين أن خمسة في المئة فقط من المشاركين لا يخططون للتصويت.

وشمل الاستطلاع نحو 1500 ناخب مسلم، وأجري في الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر باستخدام قاعدة بيانات وطنية.

واعتبر نهاد عوض المدير التنفيذي لـ"كير" وهي أكبر منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، أن استطلاع الرأي الأخير يؤكد أن الناخبين المسلمين الأمريكيين منخرطون بعمق في انتخابات 2024، إذ قال 95 في المئة إنهم يخططون للتصويت".

وأشار إلى أن الاستطلاع أيضا يؤكد أن المعارضة للدعم الأمريكي للحرب في غزة لا تزال تلعب دورًا رئيسيًّا في التأثير على تفضيلات الناخبين المسلمين.

وحث عوض جميع المسلمين الأمريكيين على الذهاب للتصويت "بغض النظر عمن تخطط لدعمه، فمن الضروري أن تخرج للتصويت. لا تجلس على الهامش. اجعل أصواتك مسموعة وأظهر قوة مجتمعنا في الولايات في جميع أنحاء أمتنا".

وتقدر"منظمة كير" عدد الناخبين المسلمين بنحو 2.5 مليون، معتبرة أنهم في وضع يسمح لهم مرة أخرى بلعب دور حاسم في تشكيل المشهد السياسي، خاصة مع وجودهم الكبير في الولايات المتأرجحة الرئيسية.

ويتزايد الدعم لستاين بين الأمريكيين العرب والمسلمين في ولايات تنافسية، مثل ميشيجان وأريزونا وويسكونسن.

وتسعى ستاين إلى الحصول على دعم هذه المجموعات، إذ تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتطبيق حظر فوري على إرسال الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2028

ووفقا لعدد من المشاهير العرب والمسلمين المقيمين في الولايات المتحدة على مواقع التواصل الإجتماعي، فإن توحيد أصوات المسلمين والعرب لصالح ستاين سيكشف عن حجم الكتلة الانتخابية للعرب والمسلمين في أمريكا التي يمكن لها أن تلعب دورا حاسما في عدد من الولايات المتأرجحة التي تقرر هوية ساكن البيت الأبيض الجديد، ما سيجعل الساسة يضعونهم في حسبانهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2028.

معلومات عن حزب الخضر الأمريكي

وتأسس "الخضر" عام 2001 كحزب مستقل مرتكزا على 4 أسس وهي: منهج السلام واللاعنف، والاهتمام الكامل بالبيئة، والديمقراطية الشعبية، والعدالة الاجتماعية.

واختار الحزب الدكتورة جيل ستاين كمرشحة رئاسية، واختارت هي الأكاديمي المسلم بوتش وير، نائبا لها على بطاقة الحزب.

تقول ستاين "أنا أترشح للرئاسة مع الخضر لتقديم خيار للشعب خارج نظام الحزبين الفاشل. سنضع أجندة عمل مناخية مؤيدة للعمال ومناهضة للحرب في هذه الانتخابات".

ترشحت ستاين سابقا للرئاسة في انتخابات عامي 2012 و2016 وحصلت على حوالي 1% من الأصوات على المستوى الوطني.

بينما كان إجمالي حصيلتها في عام 2016 متواضعا، ويمكن القول إن الأصوات التي حصلت عليها في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن حينها ساعدت ترامب أن يصبح رئيسًا.

يدعو برنامج ستاين لعام 2024 إلى "وقف فوري لإطلاق النار في إسرائيل وفلسطين" وإنهاء فوري لجميع المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وإلى إجراء تحقيق مستقل في "شرعية المليارات للمساعدات العسكرية المباشرة". وبرأيها، فإن المقاضاة من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية قد يكون لها ما يبررها.

أهمية الصوت المسلم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الإسلام هو ثالث أكبر دين في الولايات المتحدة بعد المسيحية واليهودية. ويمنع الدستور الأمريكي السؤال عن الهوية الدينية في التعداد العام الذي يجري كل 10 سنوات، وذلك بسبب علمانية الدولة، وفصل الدين عن الدولة.

وتشير تقديرات محايدة إلى أن هناك نحو 4.1 ملايين أمريكي مسلم، يشكلون حوالي 1.2% من إجمالي السكان، من بينهم ما يزيد على مليوني ناخب.

ويُعد المسلمون الأمريكيون أحد أكثر المجموعات الدينية تنوعا في الولايات المتحدة مع عدم وجود أغلبية عرقية بارزة بينهم، وهم على النحو التالي:

%25 من الأفارقة السود.

%24 من البيض (أتراك وإيرانيون وجمهوريات وسط آسيا وألبانيا).

%18 آسيويون.

%18 عرب.

%7 أعراق مختلطة.

%5 من أصول لاتينية.

%3 آخرون.

ومع وجود عدد كبير من الناخبين المسلمين في ولايات متأرجحة رئيسية، فإن لديهم القدرة على التأثير في نتائج السباق الرئاسي الأمريكي.