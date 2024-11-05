الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

نتنياهو يقيل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت من منصبه

نتنياهو وجالانت،
نتنياهو وجالانت، فيتو

أقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت من منصبه، وذلك بعد أشهر من الخلافات بين الطرفين حول طريقة التعامل السياسي مع حرب غزة في الجنوب، وحزب الله على الجبهة الشمالية.

إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت 

وذكرت القناة 12 العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب إقالة جالانت، قرر تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بدلا منه.

نتنياهو يعلق على قرار إقالة جالانت من الدفاع الإسرائيلية

وعلق نتنياهو، على قرار إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه في الأشهر الماضية انكسرت الثقة بيننا، وتم اكتشاف فجوات كبيرة فى طريقة في إدارة الحملة العسكرية.

وفى أخر ظهور له اليوم، صعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، ضد اليهود المتشددين، طالب بمد فترة التجنيد في الجيش الإسرائيلي إلى 3 أعوام، تجنيد الحريديم.

ووفق صحيفة معاريف العبرية، فإن  يوآف جالانت، قبل ساعات من قرار إقالته صادق على إصدار 7 آلاف أمر تجنيد إضافي بحق اليهود الحريديم.

تزامن ذلك مع تظاهر عشرات المستوطنين اليهود من الحريديم أمام مقر للتجنيد في تل أبيب رفضا للتجنيد الإجبارى، واشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية التي حاولت تفريقهم.

تفاصيل رسالة سرية وجهها جالانت لنتنياهو قبل 4 ساعات من الهجوم على إيران

نتنياهو: إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت أمر ممكن بعد انتهاء الهجوم على إيران

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